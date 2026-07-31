Το Αναπτυξιακό Φόρουμ Αιγών πραγματοποιείται για πρώτη φορά φέτος, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στο εμβληματικό Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών στη Βεργίνα.

Η επιλογή του χώρου φέρει ισχυρό συμβολισμό, καθώς η αρχαία πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου, ένας τόπος που γέννησε αποφάσεις που άλλαξαν τον κόσμο, έρχεται ξανά στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου για την Ανάπτυξη. Στόχος του Φόρουμ είναι η σύνδεση της πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 1ο Αναπτυξιακό Φόρουμ Αιγών παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, στη Βεργίνα, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι της διοργανωτών, με επικεφαλής το Επιμελητήριο Ημαθίας. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας, οι Δήμοι Βέροιας και Νάουσας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και ο ΕΦΕΠΑΕ, ενώ το Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Γεν. Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης), του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Κοινωνικοί εταίροι της διοργάνωσης είναι ο σύλλογος «Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου του», η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» και ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας.

Ξεκινώντας την συνέντευξη τύπου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας Σωτήριος Σκουρτόπουλος χαρακτήρισε το Φόρουμ των Αιγών ως μια νέα αφετηρία για τον τόπο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη ημερίδα, αλλά για έναν θεσμό με συνέχεια, σταθερότητα και συγκεκριμένο προσανατολισμό. «Σήμερα δεν ανακοινώνουμε μία ακόμη ημερίδα. Ανακοινώνουμε έναν νέο θεσμό και μαζί του μία δέσμευση: η Ημαθία να αποκτήσει το δικό της σταθερό βήμα για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να δημιουργηθεί ένας μόνιμος χώρος συνάντησης της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας, της επιστημονικής γνώσης και της κοινωνίας, ώστε να αναδεικνύονται τα προβλήματα της περιοχής, αλλά κυρίως να διαμορφώνονται κοινές προτάσεις και λύσεις.

Ο κ.Σκουρτόπουλος ανέδειξε την κεντρική αντίφαση που καλείται να αντιμετωπίσει ο νομός: ένας τόπος με τεράστιες δυνατότητες - από την αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση έως τον τουρισμό και το εμπόριο - που παρουσιάζει και διεκδικεί τα πλεονεκτήματά του αποσπασματικά. «Δεν μας λείπουν οι δυνατότητες. Μας λείπει ο συντονισμός», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας σε μια «Εθνική Ημαθίας»: όλους τους φορείς στην ίδια πλευρά του τραπεζιού, με κοινό αντίπαλο τα προβλήματα που κρατούν τον τόπο πίσω.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον συμβολισμό της επιλογής των Αιγών ως τόπου διεξαγωγής, υπογραμμίζοντας ότι από τον ιστορικό αυτό τόπο ξεκίνησε μια πορεία που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία — όχι επειδή της δόθηκαν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά επειδή οργανώθηκε και σχεδίασε. «Στις Αιγές η ιστορία δεν είναι μόνο κληρονομιά. Είναι ευθύνη και αφετηρία για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, οι εργασίες του Φόρουμ θα κινηθούν σε τέσσερα θεματικά πεδία: 1. περιφερειακή ανάπτυξη και υποδομές, 2. οικονομία-επενδύσεις-εξωστρέφεια, 3. τουρισμός και πολιτισμός, και 4. ενέργεια-πράσινη μετάβαση. Φιλοδοξία του Επιμελητηρίου είναι το Φόρουμ να πραγματοποιείται κάθε χρόνο, συνοδευόμενο από ετήσιο Αναπτυξιακό Χάρτη της Ημαθίας και συγκεκριμένες δεσμεύσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

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