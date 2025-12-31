«Επί 817 ημέρες δράσαμε όλοι μαζί, έχοντας έναν ιερό στόχο: να φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ των συγγενών.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, η κυριότερη ισραηλινή ένωση στην οποία μετείχαν συγγενείς των ανθρώπων που κρατούνταν στη Γάζα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο του και τερματίζει και επίσημα τη λειτουργία του.

«Σήμερα, 31η Δεκεμβρίου 2025, το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων βάζει τέλος στη δραστηριότητά του υπό την παρούσα μορφή του. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Μας απομένει ένας τελευταίος όμηρος στη Γάζα. Ο Ραν (Ράνι) Γκβίλι, ήρωας του Ισραήλ. Η αποστολή μας δεν θα έχει ολοκληρωθεί και οι καρδιές μας δεν θα γιατρευτούν μέχρι να επιστρέψει ο Ράνι για να ενταφιαστεί στο Ισραήλ» αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο Γκβίλι, υπαξιωματικός της ειδικής μονάδας Γιάσαμ της ισραηλινής αστυνομίας, σκοτώθηκε σε μάχες την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η σορός του μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας και είναι η τελευταία που δεν έχει επιστραφεί.

«Επί 817 ημέρες δράσαμε όλοι μαζί, χιλιάδες εθελοντές, επαγγελματίες και οικογένειες, έχοντας έναν ιερό στόχο: να φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στο σπίτι», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Φόρουμ ιδρύθηκε την επόμενη μέρα της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες. Από εκείνη την ημέρα υπήρξε η φωνή των οικογενειών στα μέσα ενημέρωσης και οργάνωσε εκατοντάδες διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ και σε όλη τη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι περισσότεροι όμηροι της Χαμάς απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων προσωρινών ανακωχών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Αφού τέθηκε σε ισχύ η τρέχουσα κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, επέστρεψαν στο Ισραήλ οι τελευταίοι 20 εν ζωή όμηροι καθώς και οι σοροί 27 από τους 28 νεκρούς. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι περιμένει να επιστραφεί και η σορός του Γκβίλι για να ξεκινήσει τις συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας για εκεχειρία.