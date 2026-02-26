Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη, όπου διαβιούν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι. Οι περισσότεροι οικισμοί είναι μικρές πόλεις περιτριγυρισμένες από φράχτες και φρουρούνται από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Οι ΗΠΑ θα παρέχουν για πρώτη φορά προξενικές υπηρεσίες σε δύο ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - σε μια κίνηση που επικρίθηκε από Παλαιστίνιους αξιωματούχους ως «σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σε ανάρτηση στο X, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι, στο πλαίσιο του εορτασμού της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας, θα παρέχει σε Αμερικανούς υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων στον οικισμό της Δυτικής Όχθης Εφράτ «μόνο για μία ημέρα».

Οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967, είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου: Η Επιτροπή Αντίστασης στον Εποικισμό και το Τείχος ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πρωτοβουλία «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κατάφωρη εύνοια προς τις αρχές της κατοχής».

Ο Μουαγιάντ Σααμπάν, επικεφαλής της επιτροπής, δήλωσε ότι το βήμα αυτό «εδραιώνει μια πραγματικότητα εποικισμού που υπονομεύει τη δυνατότητα ίδρυσης ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους», ενώ η Χαμάς το χαρακτήρισε «επικίνδυνο προηγούμενο».

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι παρόμοιες εγκαταστάσεις παροχής προξενικών υπηρεσιών θα λειτουργήσουν τους επόμενους μήνες σε δεύτερο ισραηλινό οικισμό, τη Μπεϊτάρ Ιλίτ, καθώς και στην παλαιστινιακή πόλη Ραμάλα και σε τρεις πόλεις εντός του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ χαιρέτισε την αμερικανική κίνηση, ενώ ο Χιου Λόβατ, ανώτερος συνεργάτης πολιτικής στο πρόγραμμα Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι η πρόθεση και το πλαίσιο της νέας πολιτικής είναι σημαντικά.

«Το υπόβαθρο είναι πολύ σαφές. Ο Μάικ Χάκαμπι [ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ] είναι δηλωμένος υποστηρικτής του οράματος του Μεγάλου Ισραήλ και στηρίζει την υλοποίηση αυτού του οράματος μεταξύ του Ιορδάνη Ποταμού και της Μεσογείου», δήλωσε ο Λόβατ. «Αυτό αποτελεί σήμα ότι οι ΗΠΑ δεν θα αντιμετωπίζουν τους ισραηλινούς οικισμούς [στη Δυτική Όχθη] με διαφορετικό τρόπο από τις πόλεις εντός του Ισραήλ».

Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη εβδομάδα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου της χώρας επί της Δυτικής Όχθης και για τη διευκόλυνση της αγοράς γης από εποίκους, κίνηση που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν «de facto προσάρτηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στην ισραηλινή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ωστόσο η κυβέρνησή του δεν έχει λάβει μέτρα για να ανακόψει τη δραστηριότητα εποικισμού, η οποία έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι.

Την ίδια ώρα, η βία των εποίκων και οι επιδρομές του στρατού έχουν αυξηθεί στη Δυτική Όχθη. Την περασμένη εβδομάδα, Ισραηλινοί έποικοι πυροβόλησαν και σκότωσαν Παλαιστίνιο αμερικανικής υπηκοότητας κατά τη διάρκεια επίθεσης σε χωριό, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και αυτόπτη μάρτυρα.

Την Τρίτη σημειώθηκαν επιθέσεις εμπρησμού σε παλαιστινιακά σπίτια στη Μασάφερ Γιάτα και σε άλλα κοντινά χωριά στους νότιους λόφους της Χεβρώνας. Η περιοχή έχει επανειλημμένα στοχοποιηθεί από βίαιους εποίκους τα τελευταία χρόνια.

Οι ΗΠΑ προσφέρουν επί του παρόντος υπηρεσίες διαβατηρίων και προξενικές υπηρεσίες στην πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ, καθώς και σε παράρτημα στο Τελ Αβίβ. Ο αριθμός των πολιτών με διπλή αμερικανική και ισραηλινή υπηκοότητα που ζουν στη Δυτική Όχθη εκτιμάται σε δεκάδες χιλιάδες.

Πηγή: Guardian