Η Κλαυδία θα συνεργαστεί με τον Αντώνη Ρέμο στη σκηνή του MAD VMA.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου η Κλαυδία, η οποία αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Αντώνη Ρέμο, αλλά και τη συμμετοχή της στα φετινά MAD VMA.

Το σχετικό απόσπασμα ωστόσο, προκάλεσε ερωτήματα στο πλατό, καθώς η ερμηνεύτρια φαίνεται πως απέφυγε με μαεστρία να απαντήσει σε ερώτηση για τον Akyla, μία αντίδραση που έρχεται σε συνέχεια όσων είχαν συμβεί λίγο πριν από τον τελικό της Eurovision 2026.

Συγκεκριμένα, όταν δημοσιογράφος ανέφερε ότι φέτος στη σκηνή των VMA θα βρεθεί τόσο η ίδια, η Dara, και ο Akylas, αποκρίθηκε: «Και οι τρεις… Θα είναι και η Έλενα (σ.σ Παπαρίζου), η μοναδική νικήτρια αυτής της χώρας, και η Μαρίνα Σάττι. Εντάξει, πολύ Eurovision υπόθεση. Πάρα πολύ χαίρομαι. Ανυπομονώ να δω τα acts όλων…».

Η αντίδρασή της ωστόσο προκάλεσε απορία στην Κατερίνα Ζαρίφη: «Γιατί δεν απαντάει; Μου κάνει εντύπωση», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

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Νωρίτερα, η ερμηνεύτρια, μίλησε για την συνεργασία της με τον Αντώνη Ρέμο, σημειώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με αυτή τη συνθήκη: «Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτή την πολύ όμορφη συνεργασία με τον κύριο Ρέμο. Μου έχει πει να του μιλάω στον ενικό, αλλά δεν μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Είμαι πολύ χαρούμενη, είναι μία πάρα πολύ όμορφη συνεργασία για εμένα, μεγάλη μου τιμή που με προσκάλεσε να πούμε μαζί ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, από όσο ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραίος στη συνεργασία. Τα βρήκαμε πάρα πολύ εύκολα και στο στούντιο ήταν όμορφα. Ήταν πολύ αρμονικά όλα μέχρι στιγμής».