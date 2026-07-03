Ο Akylas μίλησε για τη σχέση του με τους γονείς του και το πρόβλημα υγείας του πατέρα του.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε ο Akylas και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, μίλησε για την οικογένειά του και τη σχέση του με τους γονείς του, αποκαλύπτοντας ότι όσο καιρό βρισκόταν στη Βιέννη για τον μεγάλο τελικό, ο πατέρας του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, μίλησε για την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο και την περιοδεία του την οποία και ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας: «Χαίρομαι πάρα πολύ, είχα σίγουρα ένα μικρό άγχος. Είναι η πρώτη φορά που κάνω δική μου συναυλία. Είχα ένα άγχος για το πώς θα πάει. Πολλά χρόνια το κυνηγάω, κάνω μουσική ενώ παράλληλα δουλεύω σε κουζίνες, οπότε δεν νομίζω ότι θα την ‘ψωνίζω’ κάποια στιγμή», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την μητέρα του, ανέφερε γελώντας: «Η μαμά έγινε celebrity από το πουθενά. Οι γονείς μου είναι πολύ χαρούμενοι, πολύ συγκινημένοι, πολύ περήφανοι, όπως και εγώ ο ίδιος».

Akylas: Το πρόβλημα υγείας του πατέρα του

Παράλληλα, εστίασε στη σχέση που έχει αναπτύξει με τον πατέρα του, αναφερόμενος ταυτόχρονα και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει με την καρδιά του:

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«Εγώ με τον πατέρα μου έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Μάλιστα πρόσφατα, που πήγα στη Θεσσαλονίκη για τη συναυλία μας, πήγα και τον είδα. Εντάξει, ήταν λίγο μία δύσκολη στιγμή γιατί ο πατέρας μου είναι αρκετά δύσκολα με την υγεία του. Τώρα, παράλληλα, όσο ήμουν στη Eurovision είχα και αυτό, ήταν στο νοσοκομείο με την καρδιά του, με τον βηματοδότη του. Τον είδα σε μία δύσκολη κατάσταση και μου ήταν δύσκολο και σε εμένα».

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Απαντώντας σε ερωτήματα για την προσωπική του ζωή, δήλωσε ότι αυτή την περίοδο «φοβάται να ερωτευθεί», καθώς επιλέγει να εστιάζει στην καριέρα του.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια και στο κατά πόσο τον επηρεάζουν: «Δεν θα σου πω ψέματα, μερικές φορές τα κοιτάω, όχι τόσο πολύ όσο τα κοιτούσα στη Eurovision, τότε ήταν ανοιχτό τραύμα», κατέληξε ο Akylas.