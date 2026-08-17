Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 82,28 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 0,12 δολάρια ή 0,15%..

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται με μικτές τάσεις στις διεθνείς αγορές, με το Μπρέντ να διατηρείται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς η παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ περιορίζει την παγκόσμια προσφορά και εντείνει τις πιέσεις στην οικονομία. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές τιμές των καυσίμων αρχίζουν να πλήττουν αισθητά τη ζήτηση, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν και οι απειλές της Ουάσιγκτον για «οικονομική απομόνωση» της Τεχεράνης.

Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 82,28 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 0,12 δολάρια ή 0,15%. Στον αντίποδα, το Μπρεντ ενισχύεται κατά 0,22 δολάρια ή 0,25%, στα 88,74 δολάρια το βαρέλι.

Η εικόνα στην αγορά ενέργειας διαμορφώνεται σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο διεθνές περιβάλλον. Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται πλέον να μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, καθώς οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ γίνονται ολοένα και πιο αισθητές. Η νέα εκτίμηση είναι δυσμενέστερη κατά 510.000 βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Ιουλίου.

Θα συνεχίσουν να πιέζονται οι αφορές

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν την κατανάλωση, αν και η IEA εκτιμά ότι η ζήτηση θα αρχίσει να ανακάμπτει σταδιακά μέσα στη χρονιά και θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Το μεγάλο ερωτηματικό για τις αγορές παραμένει, ωστόσο, η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παρά τα κατά καιρούς μηνύματα περί προόδου, συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που θα επέτρεπε την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διατυπώνουν δημόσια τις απαιτήσεις τους.

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Η IEA προειδοποιεί ότι οι νέες εχθροπραξίες και οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές υπονομεύουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της, η παγκόσμια προσφορά παρέμενε κατά 6,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερη σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Παρά τους αρχικούς φόβους, η διακοπή της ναυσιπλοΐας από τον Μάρτιο δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε μια ανεξέλεγκτη παγκόσμια έλλειψη πετρελαίου. Στην απορρόφηση των κραδασμών συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η σημαντική μείωση των κινεζικών εισαγωγών, η αξιοποίηση εναλλακτικών οδών μεταφοράς και η άντληση πετρελαίου από τα διαθέσιμα αποθέματα.

Ωστόσο, τα περιθώρια ασφαλείας περιορίζονται. Τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα πετρελαίου υποχώρησαν τον Ιούλιο κάτω από τα 7,9 δισ. βαρέλια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025. Παράλληλα, τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα αργού έχουν πέσει κάτω από τα 300 εκατ. βαρέλια, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον δεκαετιών.

Η IEA εκτιμά ότι η αγορά θα μπορούσε να επιστρέψει σε πλεόνασμα προς το τέλος του έτους, επισημαίνει όμως ότι οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί. Η σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως «μαξιλάρι» απέναντι στις διαταραχές της προσφοράς καθιστά ολοένα και πιο επείγουσα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.