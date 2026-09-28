Σε εξέλιξη έρευνα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας για τα γεγονότα, ενώ έως και 3.500 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ισπανίας στον βοριοαφρικανικό θύλακα της Θέουτα τη Δευτέρα (28/09), επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, έπειτα από εβδομάδες έντονης κριτικής για τον τρόπο διαχείρισης της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο.

Η κρίση ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου, όταν περισσότεροι από 70.000 μετανάστες έφτασαν στη Θέουτα, προκαλώντας ασφυκτική πίεση στιςδομές υποδοχής και εντείνοντας τη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της ΕΕ στην Αφρική.

Οι περισσότεροι από τους μετανάστες έχουν αποχωρήσει από τη Θέουτα, ωστόσο το ζήτημα έφερε μεγάλες πιέσεις στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Θέουτα, Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Τριάνο, είχε την ευθύνη για τον συντονισμό μεταξύ της κυβέρνησης της Θέουτα, των κρατικών υπηρεσιών και των δυνάμεων ασφαλείας. Υποστήριξε ότι διαχειρίστηκε την κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δήλωσε πως η μετέπειτα πίεση, σε συνδυασμό με μια, όπως είπε, εκστρατεία παρενόχλησης εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του, έγινε πλέον αφόρητη.

{https://x.com/rtvenoticias/status/2104513427700113565}

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«Η οικογένειά μου δεν αξίζει να παραμείνω άλλο», δήλωσε, αναφέροντας προσβολές, απειλές, αλλά και ένα περιστατικό κατά το οποίο κάποιος άφησε στεφάνι κηδείας έξω από το γραφείο του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβερνητική αντιπροσωπεία δεν είχε επιχειρησιακό έλεγχο στα σύνορα ή στις δυνάμεις ασφαλείας και ότι δεν υπήρχαν εκ των προτέρων πληροφορίες που να προμήνυαν την άφιξη τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών.

Η ισπανικές Αρχές είχαν επανειλημμένα αναφέρει ότι είχε λάβει προειδοποιήσεις για πιθανές απόπειρες διέλευσης των συνόρων, ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε μια εισροή της κλίμακας που τελικά σημειώθηκε στη Θέουτα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας διερευνά την υπόθεση και αυτή την εβδομάδα αναμένεται να καταθέσει ο πρώην διευθυντής του γραφείου του Πέρεθ Τριάνο.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cope, ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής της Ισπανίας, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, εκτίμησε ότι έως και 3.500 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα, εκτός των δομών υποδοχής.

Με πληροφορίες του Reuters