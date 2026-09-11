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Το συμβάν σημειώθηκε σε έναν από τους καταυλισμούς που εχουν στήσει οι αρχές για να στεγάσουν χιλιάδες μετανάστες που παραμένουν στη Θέουτα και περιμένουν την ταυτοποίησή τους ώστε να προσδιοριστεί αν δικαιούνται άσυλο ή εάν πρέπει να απελαθούν.

Πυρκαγιά κατέστρεψε εν μέρει στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας καταυλισμό που έχουν στήσει οι αρχές για τους μετανάστες στη Θέουτα, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς, ανέφερε η ισπανική αστυνομία.

«Δεν υπήρξε τραυματισμός» καθώς «η περιοχή και τα γειτονικά υπόστεγα εκκενώθηκαν γρήγορα», διευκρίνισε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι οι φλόγες κατέστρεψαν πολλά αντίσκηνα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, η πυρκαγιά ξέσπασε τυχαία, από κερί, τσιγάρο ή μια μικρή φωτιά στο καμπ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το συμβάν σημειώθηκε σε έναν από τους καταυλισμούς που εχουν στήσει οι αρχές για να στεγάσουν χιλιάδες μετανάστες που παραμένουν σε αυτόν τον βορειοαφρικανικό ισπανικό θύλακα των 18,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων και των 80.000 κατοίκων, που περιμένουν την ταυτοποίησή τους ώστε να προσδιοριστεί αν δικαιούνται άσυλο ή εάν πρέπει να απελαθούν.

Η πλειονότητα των 70.000 μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα στις 30 και 31 Ιουλίου επέστρεψαν στο Μαρόκο τις ώρες που ακολούθησαν την άφιξή τους.

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Χιλιάδες ωστόσο παρέμειναν στη Θέουτα, όπου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τότε, με αποτέλεσμα βίαια επεισόδια και σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις του τοπικού πληθυσμού, που διεκδικεί επιστροφή στη λεγόμενη κανονικότητα.

Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, και ξέσπασαν και άλλες φωτιές στη Θεουτα, κυρίως εμπρησμοί αυτοκινήτων που καταστράφηκαν ολοσχερώς, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ένας άνθρωπος από τη Θέουτα συνελήφθη σε σχέση με έναν από τους εμπρησμούς. διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Εξάλλου, και άλλες φωτιές αναφέρθηκαν τις προηγούμενες νύχτες σε διάφορα σημεία της Θέουτα, κοντά σε καταυλισμούς μεταναστών, αλλά "θεωρούνται επίσης τυχαίες", κατέληξε.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ