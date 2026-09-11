Με την αυλαία του Φεστιβάλ Βενετίας να πέφτει, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην απονομή των βραβείων και την τελική ετυμηγορία της επιτροπής.

Το ντοκιμαντέρ «NAZA», η νέα δημιουργία των βραβευμένων με Όσκαρ σκηνοθετών του «No Other Land», Γιούβαλ Άβραχαμ και Ρέιτσελ Σζορ, απέσπασε 24,5 λεπτά όρθιας αποθέωσης στην πρεμιέρα του - το μεγαλύτερο σε διάρκεια χειροκρότημα στην ιστορία του θεσμού.

Ως το μοναδικό ντοκιμαντέρ του φετινού διαγωνιστικού τμήματος, το «NAZA» προβάλλει πλέον ως φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα.

{https://x.com/Variety/status/2098100091613831627}

Γυρισμένο υπό συνθήκες μυστικότητας στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, το 80λεπτο φιλμ αποκαλύπτει τους μηχανισμούς πίσω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, μέσα από τις μαρτυρίες 24 Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών.

Ο τίτλος παραπέμπει στο στρατιωτικό ακρωνύμιο Nezek Agavi («παράπλευρες απώλειες»), τον αριθμό δηλαδή των αμάχων που κρίνονται «αποδεκτοί» προς εξόντωση σε κάθε αεροπορική επιδρομή.

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Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου χθες, ο Άβραχαμ δήλωσε: «Απλώς ζητήσαμε από αυτούς τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες: "παρακαλούμε, περιγράψτε μας τι κάνατε". Φυσικά προέκυψαν και άλλες ερωτήσεις, αλλά η βασική ερώτηση ήταν ζήτημα λεπτομέρειας - "σκιαγραφήστε το για εμάς, θέλουμε να μάθουμε πώς λειτούργησε". Και μερικές φορές, απλώς θέτοντας την ερώτηση, παίρνεις απαντήσεις».

Σε συνέντευξή του στο Variety πρόσθεσε: «Ως Ισραηλινοί, θελήσαμε να αξιοποιήσουμε τη θέση που έχουμε - την πρόσβαση που έχουμε σε ανθρώπους δικούς μας που πήγαν στον στρατό - για να εξετάσουμε αυτό το σύστημα, καθώς έφερνε εις πέρας αυτό που όλες οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν γενοκτονία».

Σε παραγωγή των δημιουργών του «The Zone of Interest» και της εφημερίδας The Guardian, η ταινία βασίστηκε σε αποκαλυπτικά ρεπορτάζ των τελευταίων ετών.