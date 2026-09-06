Αναφορές για πιέσεις από τις ΗΠΑ.

Εντολή για την εκκένωση ορισμένων φυλακίων Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη φέρεται να έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης συνδέουν την απόφαση με πιέσεις που ασκήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Από όσο γνωρίζω, ο Νετανιάχου έδωσε την οδηγία να εκκενωθούν» φυλάκια, δήλωσε ο Σμότριτς σε συμπόσιο στην Ιερουσαλήμ. Δεν διευκρίνισε ποιοι οικισμοί αφορά η εντολή, ενώ δεν έκρυψε τη διαφωνία του, σημειώνοντας ότι «δεν του άρεσε αυτή η οδηγία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για φυλάκια που έχουν δημιουργηθεί χωρίς επίσημη άδεια των ισραηλινών αρχών και βρίσκονται σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τα συγκεκριμένα φυλάκια διαφέρουν από τους επίσημα εγκεκριμένους ισραηλινούς οικισμούς και συχνά αποτελούνται από τροχόσπιτα, προκατασκευασμένες κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις ή άλλες πρόχειρες κατασκευές. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, αρκετά τέτοια φυλάκια έχουν νομιμοποιηθεί εκ των υστέρων από τις ισραηλινές αρχές.

Το Ynet μετέδωσε ότι πίσω από την απόφαση Νετανιάχου βρίσκονται αμερικανικές πιέσεις. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν σχολίασε άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου στα τέλη Αυγούστου, όταν είχε δεσμευτεί ότι η ανάπτυξη των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη θα συνεχιστεί, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις. Η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, ενώ οι ισραηλινοί οικισμοί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Σμότριτς, επικεφαλής ακροδεξιού κόμματος και υπέρμαχος της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, υποστήριξε παράλληλα ότι έχει προωθήσει μια «επανάσταση» στην περιοχή, αναφερόμενος στην κατασκευή και νομιμοποίηση «χωριών, αγροκτημάτων, δρόμων και χιλιάδων κατοικιών».

Στη Δυτική Όχθη, χωρίς να υπολογίζεται η Ανατολική Ιερουσαλήμ, ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι.

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιθέσεις εποίκων και οι ισραηλινές επιχειρήσεις σε παλαιστινιακές περιοχές.

Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη, εκφράζοντας τη στήριξή του σε Αμερικανούς παλαιστινιακής καταγωγής που έχουν δεχθεί επιθέσεις εποίκων.

«Ένα έγκλημα είναι έγκλημα, μια τρομοκρατική ενέργεια είναι τρομοκρατική ενέργεια. Αυτοί που τα διαπράττουν πρέπει να περιμένουν σοβαρές συνέπειες», δήλωσε ο Χάκαμπι. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ τον ευχαρίστησε για τη στάση του και για την επίσκεψή του στην περιοχή.