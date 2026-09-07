«Υπήρξε ένας Ορθόδοξος Πατριώτης, ποτέ ‘χασάπης’, έφυγε όρθιος και περήφανος, δεν γονάτισε, τον εκδικήθηκαν μέχρι τέλους», είχε γράψει στο Χ ο Πάνος Καμμένος μία μέρα μετά τον θάνατο του Ράτκο Μλάντιτς.

Σε λαϊκό προσκύνημα στον ναό του Αγίου Λουκά, σε περιφερειακό συνοικισμό του Βελιγραδίου, εκτέθηκε σήμερα η σορός του πρώην διοικητή των Σερβοβοσνιακών δυνάμεων και καταδικασμένου για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία (κυρίως για τη Σφαγή της Σρεμπρένιτσα, το 1995), Ράτκο Μλάντιτς.

Μεταξύ όσων απέτισαν φόρο τιμής ήταν και ο Πάνος Καμμένος, όπως μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων «Tanjug», που καλύπτει το τελετουργικό.

Ο πρώην πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων είχε πει δημοσίως –με ανάρτησή του στο Χ– το δικό του «αντίο» στον «Χασάπη της Βοσνίας», μία ημέρα μετά τον θάνατό του, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει 852 (αρνητικά στην πλειοψηφία τους) σχόλια.

«Αποχαιρετώ τον φίλο μου Στρατηγό Μλάντιτς, υπήρξε ένας Ορθόδοξος Πατριώτης, ποτέ ‘χασάπης’, έφυγε όρθιος και περήφανος, δεν γονάτισε, τον εκδικήθηκαν μέχρι τέλους», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος στον προσωπικό του λογαριασμό.

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Μ. Καλ.