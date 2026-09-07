«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την Κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, επί της οδού Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92 (πλησίον οδού Χαμοστέρνας), θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη (8/9), κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποτελούμενο από τον Τομεάρχη Διαφάνειας, Παύλο Πολάκη, τον Συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας, Μάρκο Χατζησάββα και τον Δικηγόρο, Γιάννη Απατσίδη, νομίμως εξουσιοδοτημένο από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Σκοπός της επίσκεψης είναι, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, η κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη. Πρόκειται για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης - με τον τελευταίο, πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του.

Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθεται αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά. Ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρώην Βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την Κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες, για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση», σημειώνει ο Τομέας και το Τμήμα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ.