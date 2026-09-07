«Έμφραγμα» στην Περιφερειακή Υμηττού με μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος της Αγίας Παρασκευής

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση στην Περιφερειακή Υμηττού, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9).

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, με την κίνηση να διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Η φωτιά στο ΙΧ προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Αθήνα θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή καθώς η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.