Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή αποκάλυψαν το λόγο της ακύρωσης.

Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή ακύρωσαν την προγραμματισμένη τους συναυλία τους στο Κατράκειο Θέατρο για το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, με την είδηση να γίνεται γνωστή πριν από μερικές ημέρες. Ωστόσο, αν και το κοινό είχε ενημερωθεί εγκαίρως, οι δύο ερμηνευτές δεν είχαν αποκαλύψει τον λόγο της ακύρωσης.

Σήμερα λοιπόν, μέσω ανάρτησής τους θέλησαν να εξηγήσουν τους λόγους που τους οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.

Όπως ανέφεραν είχαν ετοιμάσει ένα ξεχωριστό show, ωστόσο οι προετοιμασίες δεν εξελίχθηκαν βάση του προγραμματισμού τους.

Η ανακοίνωση ήρθε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Δευτέρας, με την Καίτη Γαρμπή να προχωρά σε μία ξεχωριστή ανάρτηση μέσω των social media προκειμένου αρχικά να ζητήσει συγγνώμη για την ακύρωση και να εξηγήσει την ξεχωριστή σημασία που είχε για τους ίδιους η συγκεκριμένη εμφάνιση.

Στην ανακοίνωση η ερμηνεύτρια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μας, ο Διονύσης και εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε εγκαίρως για την ακύρωση της συναυλίας.

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Η ανακοίνωσή τους

Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμασταν ήταν ελάχιστες.

Έτσι, πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω…

Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μία αγκαλιά και μία φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε!

Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε. Διονύσης – Καίτη».