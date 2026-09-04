Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΟΑΚΑ για το Off The Hook.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της rap κουλτούρας, με το Off The Hook Festival να επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ.

Το Off The Hook δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ. είναι το μεγαλύτερο ετήσιο ραντεβού της hip hop κουλτούρας και αναμένεται να «βάλει φωτιά» στο ΟΑΚΑ Athens Olympic Complex για ακόμα μια χρονιά.

Ετοιμάσου να ζήσεις ένα line up – δυναμίτη και μια live εμπειρία με εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.

Και για να πειστείς, σου δίνουμε πέντε λόγους που δεν πρέπει να χάσεις την ευκαιρία να γίνεις μέρος της ιστορίας και να ζήσεις την απόλυτη Off The Hook εμπειρία, στην αυθεντική της εκδοχή.

Line-up

Το line-up της φετινής edition του φεστιβάλ είναι πιο φρέσκο από ποτέ, με headliner τον θρυλικό Βρετανό ράπερ Skepta, ένα από τα μεγαλυτερα ονόματα που έχουν εμφανιστεί ποτέ στο φεστιβάλ. Οι Toquel, Εθισμός, Vlospa, Gxhan και Lunar, όλοι artists με αξιοσημείωτη αισθητική και milestones, θα εκπροσωπήσουν φέτος επάξια την εγχώρια σκηνή.

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Νέα εποχή

Το Off The Hook Festival μπαίνει σε νέα εποχή. Αφήνει πίσω του ό,τι ήξερες μέχρι σήμερα και παρουσιάζει τη νέα, δυνατότερη εκδοχή του.

Βραδιά πέρα από τα συνηθισμένα festival standards

Το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, θα ξεφύγει από τα συνηθισμένα festival standards, με σκοπό να αποτυπώσει τη νέα ταυτότητα του απόλυτου rap φεστιβάλ που αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια: πιο immersive και πιο κοντά στον παλμό της παγκόσμιας σκηνής παρά ποτέ.

Τα vibes και η ενέργεια

Η hip hop φυλή δεν μοιάζει με καμία άλλη μουσική φυλή. Είναι πολυσυλλεκτική, αυθεντική και η πιο παραγωγική. Ξέρει πώς να ξεχωρίζει από τα τετριμμένα, άλλωστε αυτή είναι η φύση της, σε καταλαβαίνει και γίνεται η φωνή σου εκφράζοντας τους φόβους, το θυμό, τις αδικίες που νιώθεις.



Είναι εκρηκτική, αιχμηρή και η πιο εθιστική, με ρίμες που εύκολα γίνονται το mantra σου.

Τα side activities

Το Off The Hook Festival δεν είναι μόνο τα live acts πάνω στη σκηνή. Είναι και τα διάφορα παράλληλα δρώμενα και events που συνδέονται με την street κουλτούρα.



Επίσης, θα υπάρχουν stands όπου θα μπορείς να προμηθευτείς νερό, αναψυκτικά, energy drinks, κ.ά., ενώ στο merchandise θα πωλούνται προϊόντα από όλους τους καλλιτέχνες.

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Ώρα έναρξης: 19:00