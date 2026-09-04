Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30.

Η Ζήνα Κουτσελίνη με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν αναλαμβάνει τα ηνία της πρωινής ζώνης του Star και επιστρέφει στα καθήκοντά της με νέα εκπομπή.

Η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μαζί με την ομάδα της, επανέρχεται στον τηλεοπτικό στίβο με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30.

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Η ανακοίνωση του Star για τη Ζήνα Κουτσελίνη

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο σταθμός εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», το νέο καθημερινό πρωινό ραντεβού στο Star, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβίου, στις 09:30 το πρωί.

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Η Ζήνα Κουτσελίνη, μαζί με μια δυνατή ομάδα συνεργατών, ανοίγει καθημερινά μια μεγάλη κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

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Η εκπομπή με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις, διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ.

Στην ομάδα της εκπομπής θα συνεχίσουν να συμμετέχουν καθημερινά δημοσιογράφοι με πολυετή παρουσία στο κοινωνικό ρεπορτάζ, που έχουν όλα αυτά τα χρόνια χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Ζήνα Κουτσελίνη και το κοινό της.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη.

Στην παρέα της εκπομπής συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, μέσα από τις δικές τους σταθερές ενότητες και το ξεχωριστό τους σχόλιο στην καθημερινή θεματολογία.

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Ο Χρήστος Μοίρας θα μοιράζεται καθημερινά τις δικές του γευστικές προτάσεις.

Με αλήθεια, εμπειρία και αυθεντικότητα, ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» φιλοδοξεί να γίνει η καθημερινή συντροφιά των τηλεθεατών. Μια εκπομπή που δεν περιορίζεται στο να μεταδίδει την επικαιρότητα, αλλά τη συζητά, την εξηγεί και τη μοιράζεται με το κοινό της.

Γιατί ο πρώτος καφές της ημέρας δεν είναι μόνο μια συνήθεια. Είναι η πρώτη παρέα της ημέρας.

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«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»

Από τη νέα σεζόν στο Star».