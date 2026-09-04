Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, ενώ έχει κινητοποιηθεί και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν διατεθεί συνολικά 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

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Mεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά στο Θεσπρωτικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Θεσπρωτικού, στον Δήμο Ζηρού. Στο σημείο έχει σημάνει άμεσος συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις από την Πρέβεζα και γειτονικές υπηρεσίες να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί. Σύμφωνα με το epiruspost.gr δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή οικισμών ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.