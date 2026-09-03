Ο τραυματισμός μετά το «Studio στις 3».

Ένας απρόοπτος τραυματισμός περίμενε τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο τέλος της εκπομπής «Studio στις 3» την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Όπως εξήγησε ο ίδιος την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, τραυματίστηκε στο δάχτυλο του αριστερού του χεριού με ένα κοπίδι και χρειάστηκε να μεταβεί σε κέντρο υγείας για τις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις.

Σήμερα, εμφανίστηκε έχοντας γάζα στο δάχτυλό του, με τον ίδιο να εξηγεί ότι χρειάστηκε τέσσερα ράμματα και η αιμορραγία διήρκησε ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο.

«Κόπηκα με τον απόλυτο εφιάλτη, δεν θέλω να στο περιγράψω τώρα, αλλά με ένα κοπίδι με δύναμη. Δηλαδή πάλι καλά τη γλίτωσα με τέσσερα ράμματα. Με πήγε ο Μιχάλης…», ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον συνάδελφό του που τον συνόδευσε στο κέντρο υγείας.

Όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος

Στη συνέχεια, με το γνωστό του χιούμορ, θέλησε να περιγράψει την εμπειρία του από την επίσκεψή του στο ΙΚΑ στην Αλεξάνδρας, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της αναμονής τρομοκρατήθηκε καθώς άκουγε όσους περιέθαλπαν οι ειδικοί να φωνάζουν από τον πόνο:

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«Πήγαμε στο ΙΚΑ στην Αλεξάνδρας και περιμέναμε έξω απ’ την πόρτα. Μπαίνει λοιπόν ένας με μία μικρή πληγούλα, κλείνει η πόρτα και ακούω από μέσα φωνές. Ούρλιαζε. Μπαίνει ένας άλλος κύριος, αρχίζει και αυτός…».

Και συνέχισε λέγοντας με χιούμορ: «Μπαίνω εγώ. Λέω ‘Συγγνώμη, τι τους κάνετε;’. Μου λέει ‘Ένεση’. Λέω ‘Από αυτή την ένεση ουρλιάζουν;’. Και όντως μου έκανε μια ένεση για να μουδιάσει, για να μου κάνει τα τέσσερα ράμματα… Δεν πόνεσα, έχω κάνει κάτι μεσοθεραπείες στη μούρη… Άμα έχεις φάει ενέσεις στη μούρη…».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι αισθάνθηκε έντονα τον πόνο στο χέρι του: «Πόνεσα. Μου λέει ‘Είσαι γενναίος’. Του λέω, ‘γενναίος δεν είμαι, αξιοπρεπής είμαι γιατί ξέρω ότι έξω με ακούνε’. Κι εγώ πόνεσα αλλά δεν τρομάζω», κατέληξε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

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