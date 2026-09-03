Η Ιωάννα Μαλέσκου ετοιμάζεται για την τηλεοπτική της επιστροφή.

Η Ιωάννα Μαλέσκου, φαίνεται πως πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι συνεχίζει τη συνεργασία της με το ΟΡΕΝ.

Η γνωστή παρουσιάστρια, την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν παρουσίαζε την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, και αναμένεται να επιστρέψει με ένα νέο project.

Έτσι, η Ιωάννα Μαλέσκου, το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα άκρως χιουμοριστικό στιγμιότυπο αποκαλύπτοντας το γούρι της για τη νέα σεζόν.

Στην ανάρτηση που έκανε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, εμφανίστηκε ανανεωμένη να κρατάει ένα «στεφάνι» από σκόρδα στα χέρια της, για να προλάβει το «κακό το μάτι».

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Το βίντεο αναρτήθηκε από συνεργάτιδά της, με την ίδια να κάνει αναδημοσίευση στο δικό της προφίλ.

Στο σύντομο στιγμιότυπο, η Ιωάννα Μαλέσκου ακούγεται να λέει: «Πώς γίνεται η αρχή! Το δώρο που μας έφερε μία κυρία πάρα πολύ καλή κυρία που κάνει ωραία χειροποίητα, ήταν αυτό το αυτό! Είναι συμβολικό και πρακτικό. Έχει σκόρδο, η ελληνίδα ξέρει! Είναι για το κακό το μάτι… Δεν κλείνει! Θα το φορέσω στο λαιμό μου στην πρώτη εκπομπή, θα το φορέσω σαν στεφάνι, αν χρειαστεί ανοίγει, μαστιγώνεις και το επαναφέρεις. Μπράβο. Έχει και χιούμορ και δημιουργικότητα. Καλή μας αρχή!».