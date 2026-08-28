Συγκινημένη, ολοκλήρωσε και την τελευταία εκπομπή στο Mega.

Έντονα φορτισμένος ήταν ο αποχαιρετισμός της δημοσιογράφου του Mega, Βελίκας Καραβάλτσιου, καθώς η ίδια αποχαιρέτησε σήμερα τους τηλεθεατές του Μεγάλου Καναλιού.

Η δημοσιογράφος θα βρίσκεται πλέον στην ΕΡΤ και με δάκρυα στα μάτια και έχοντας στο πλευρό της τον Γιάννη Χρηστάκο, ευχαρίστησε όσους την στήριξαν στο μεγάλο αυτό επαγγελματικό κεφάλαιο της ζωής της.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο MEGA και στους ανθρώπους του», είπε αρχικά λίγο πριν το τέλος, συγκρατώντας με δυσκολία τη συγκίνησή της.

«Δεν θέλω να κλάψω», συμπλήρωσε.

«Θα προσπαθήσω να πω ένα ευχαριστώ χωρίς να κλάψω σε όλο το MEGA και στους ανθρώπους του, σε όλο τον όμιλο Alter Ego, στον Σταμάτη Μαλέλη, στους αρχισυντάκτες και στους συναδέλφους μας πάνω στην αίθουσα σύνταξης, που είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια και έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές», ανέφερε.