Η Tesla έχει συνηθίσει να προκαλεί το ενδιαφέρον όχι μόνο με τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα, αλλά και με τις κινήσεις της εκτός της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Tesla επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της με ένα παιδικό ποδήλατο ισορροπίας, επιλέγοντας να απευθυνθεί στις οικογένειες των φίλων της μάρκας αντί να παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό μοντέλο για ενήλικες.

Η Tesla έχει συνηθίσει να προκαλεί το ενδιαφέρον όχι μόνο με τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα, αλλά και με τις κινήσεις της εκτός της αυτοκινητοβιομηχανίας. Κατά καιρούς έχει παρουσιάσει προϊόντα που ελάχιστοι θα περίμεναν να φέρουν το λογότυπό της, από αξεσουάρ και είδη ένδυσης μέχρι παιχνίδια και παιδικά οχήματα. Αυτή τη φορά, η αμερικανική εταιρεία κάνει το πρώτο της βήμα στον χώρο των ποδηλάτων, όχι όμως με τον τρόπο που πολλοί φαντάζονταν.

Όσοι περίμεναν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο υψηλών επιδόσεων ή μια πρόταση μικροκινητικότητας με προηγμένη τεχνολογία θα χρειαστεί να περιμένουν. Το πρώτο δίτροχο της Tesla είναι ένα balance bike, ένα ποδήλατο χωρίς πετάλια που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν ισορροπία και αυτοπεποίθηση πριν περάσουν σε ένα κανονικό ποδήλατο.

Μια απλή ιδέα με premium χαρακτηριστικά

Το νέο μοντέλο προορίζεται για παιδιά ηλικίας από δύο έως πέντε ετών, ακολουθώντας τη φιλοσοφία που έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα balance bikes τα τελευταία χρόνια. Χωρίς αλυσίδα, πετάλια ή βοηθητικές ρόδες, επιτρέπει στους μικρούς αναβάτες να κινούνται χρησιμοποιώντας τα πόδια τους, εξοικειώνοντας σταδιακά το σώμα τους με την ισορροπία και τον χειρισμό του τιμονιού.

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Παρότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απλό προϊόν από μηχανολογικής πλευράς, η Tesla επέλεξε να επενδύσει στην ποιότητα της κατασκευής. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από κράμα μαγνησίου, ώστε να συνδυάζει χαμηλό βάρος και αυξημένη αντοχή στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η σέλα διαθέτει πέντε διαφορετικές θέσεις ρύθμισης, επιτρέποντας στο ποδήλατο να προσαρμόζεται καθώς το παιδί μεγαλώνει.

Η σχεδίαση ακολουθεί τη μίνιμαλ αισθητική που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της εταιρείας. Οι επιφάνειες είναι καθαρές, οι γραμμές λιτές και το λογότυπο της Tesla εμφανίζεται διακριτικά, δημιουργώντας μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε σύγχρονο βιομηχανικό προϊόν παρά σε ένα συμβατικό παιδικό ποδήλατο.

Δεν είναι ηλεκτρικό, αλλά παραμένει... Tesla

Παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από μια πιθανή είσοδο της εταιρείας στον χώρο των ηλεκτρικών ποδηλάτων, το νέο προϊόν δεν διαθέτει κανένα ηλεκτρικό σύστημα. Δεν υπάρχει κινητήρας, μπαταρία ή υποβοήθηση στην κίνηση, καθώς ο στόχος είναι αποκλειστικά η εκμάθηση της ισορροπίας.

Το ποδήλατο διατίθεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Tesla στις Ηνωμένες Πολιτείες με τιμή 225 δολαρίων. Πρόκειται για ένα ποσό υψηλότερο από τον μέσο όρο της συγκεκριμένης κατηγορίας, κάτι που δείχνει ότι η εταιρεία τοποθετεί το προϊόν στην premium αγορά, βασιζόμενη τόσο στην ποιότητα κατασκευής όσο και στη δυναμική του εμπορικού της σήματος.

Η ζήτηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα μεγάλη από την πρώτη κιόλας ημέρα διάθεσης, με τις αρχικές ποσότητες να εξαντλούνται γρήγορα. Όσοι ενδιαφέρονται να το αποκτήσουν καλούνται πλέον να εγγραφούν σε λίστα αναμονής μέχρι να γίνει διαθέσιμη η επόμενη παραγωγή.

Ένα ακόμη κομμάτι του οικοσυστήματος της εταιρείας

Η συγκεκριμένη παρουσίαση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Tesla να επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τα αυτοκίνητα. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που αξιοποιούν την αναγνωρισιμότητα του ονόματός της, επιδιώκοντας να διατηρεί ενεργή τη σχέση με τους πελάτες της ακόμη και εκτός της αγοράς αυτοκινήτου.

Το νέο παιδικό ποδήλατο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Αντί να κυνηγήσει άμεσα μια θέση στην ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά των ηλεκτρικών ποδηλάτων, η Tesla επέλεξε να λανσάρει ένα προϊόν που απευθύνεται στις οικογένειες των φίλων της μάρκας, ενισχύοντας παράλληλα τον lifestyle χαρακτήρα του brand.

Παρότι δεν πρόκειται για την τεχνολογική πρόταση που αρκετοί περίμεναν, η εμπορική επιτυχία των πρώτων ημερών δείχνει ότι ακόμη και ένα τόσο απλό προϊόν μπορεί να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον όταν συνοδεύεται από το όνομα Tesla. Το αν αυτή η κίνηση αποτελεί μια μεμονωμένη εμπορική πρωτοβουλία ή τον προάγγελο μιας ευρύτερης παρουσίας της εταιρείας στον χώρο της μικροκινητικότητας, θα φανεί τα επόμενα χρόνια.