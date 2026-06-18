Η κριτική επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η Tesla επεξεργάστηκε και παρουσίασε τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τα ατυχήματα.

Νέα ερωτήματα για την αξιοπιστία των δεδομένων ασφαλείας του Full Self-Driving φέρνουν την Tesla αντιμέτωπη με κριτική στην Ευρώπη. Όπως έγινε γνωστό, οι ειδικοί αμφισβητούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από την αμερικάνικη φίρμα για την αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος αυτόνομης οδήγησης.

Η συζήτηση γύρω από τις πραγματικές δυνατότητες των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης της Tesla αναζωπυρώνεται, έπειτα από καταγγελίες ότι η εταιρεία παρουσίασε στις ευρωπαϊκές αρχές στοιχεία τα οποία ενδέχεται να δίνουν μια πιο θετική εικόνα για την ασφάλεια του Full Self-Driving (FSD) από αυτή που προκύπτει στην πράξη.

Το θέμα έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την αμερικανική εταιρεία, η οποία επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία των προηγμένων λειτουργιών οδήγησης στις ευρωπαϊκές αγορές. Η έγκριση και η σταδιακή επέκταση του FSD θεωρείται κομβικής σημασίας για τη μελλοντική στρατηγική της Tesla, η οποία επενδύει σημαντικούς πόρους στην εξέλιξη τεχνολογιών αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η κριτική επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η Tesla επεξεργάστηκε και παρουσίασε τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τα ατυχήματα.

Ειδικοί στην ανάλυση δεδομένων και την οδική ασφάλεια υποστηρίζουν ότι οι συγκρίσεις που χρησιμοποιήθηκαν δεν επιτρέπουν πάντα ασφαλή συμπεράσματα για το κατά πόσο το FSD είναι πράγματι σημαντικά ασφαλέστερο από την ανθρώπινη οδήγηση.

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Ένα από τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης αφορά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Tesla συγκρίνουν επιδόσεις σύγχρονων οχημάτων εξοπλισμένων με προηγμένα συστήματα ασφαλείας με δεδομένα που προέρχονται από το σύνολο του στόλου οχημάτων που κυκλοφορεί στους αμερικανικούς δρόμους.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, καθώς πολλά από τα οχήματα που περιλαμβάνονται στη γενική στατιστική εικόνα είναι παλαιότερης τεχνολογίας και διαθέτουν σαφώς χαμηλότερα επίπεδα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Παράλληλα, ερωτήματα προκαλεί και ο τρόπος καταγραφής των περιστατικών. Όπως αναφέρουν οι επικριτές, ορισμένοι δείκτες βασίζονται σε ατυχήματα συγκεκριμένης σοβαρότητας, γεγονός που ενδέχεται να μην αποτυπώνει το σύνολο των συμβάντων στα οποία εμπλέκονται τα οχήματα. Κατά συνέπεια, η τελική εικόνα μπορεί να εμφανίζεται πιο ευνοϊκή σε σχέση με μια ανάλυση που θα περιελάμβανε κάθε είδους τροχαίο περιστατικό.

Η Tesla έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης που αναπτύσσει συμβάλλουν στη μείωση των ατυχημάτων και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία δημοσιεύει τακτικά αναφορές, υποστηρίζοντας ότι τα οχήματά της καταγράφουν χαμηλότερη συχνότητα ατυχημάτων όταν χρησιμοποιούνται οι προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση τέτοιων τεχνολογιών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος αυτοματοποιημένης οδήγησης δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των ατυχημάτων, αλλά και από παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, το είδος του οδικού δικτύου, η συμπεριφορά του οδηγού και ο τρόπος χρήσης των διαθέσιμων λειτουργιών.

Από την πλευρά τους, οι ευρωπαϊκές αρχές υπογραμμίζουν ότι οι εγκρίσεις για προηγμένα συστήματα οδήγησης δεν βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχουν οι κατασκευαστές.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τεχνικές αξιολογήσεις, ανεξάρτητους ελέγχους και δοκιμές που έχουν ως στόχο να επιβεβαιώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία κάθε νέας λειτουργίας πριν αυτή διατεθεί ευρύτερα στο κοινό.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης. Καθώς οι κατασκευαστές επιδιώκουν να φέρουν όλο και πιο εξελιγμένες τεχνολογίες στους δρόμους, αυξάνεται παράλληλα η ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια στα δεδομένα και στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Σε ένα περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη του κοινού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, η ακρίβεια των στοιχείων και η σαφής τεκμηρίωση των επιδόσεων ίσως αποδειχθούν εξίσου σημαντικές με την ίδια την τεχνολογική πρόοδο.