Η ιαπωνική εταιρεία υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι διαφορετικές αγορές και διαφορετικές ανάγκες απαιτούν περισσότερες από μία τεχνολογικές λύσεις.

Με μια πρωτοποριακή εφαρμογή υπεραγώγιμων συστημάτων σε αγωνιστικό όχημα υδρογόνου, η Toyota επιχειρεί να ξεπεράσει βασικούς περιορισμούς της συγκεκριμένης πολυαναμενόμενης τεχνολογίας. Με αυτό τον τρόπο, η ιαπωνική εταιρία επιδιώκει να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την αυτονομία και τις δυνατότητες εξέλιξης των σχετικών κινητήριων συνόλων που χρησιμοποιούν για καύσιμο το πολυσυζητημένο υδρογόνο.

Η Toyota παραμένει μία από τις λίγες αυτοκινητοβιομηχανίες που συνεχίζουν να επενδύουν συστηματικά στην τεχνολογία του υδρογόνου, θεωρώντας ότι η μετάβαση σε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Η ιαπωνική εταιρεία υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι διαφορετικές αγορές και διαφορετικές ανάγκες απαιτούν περισσότερες από μία τεχνολογικές λύσεις, γεγονός που εξηγεί τη διαρκή ενασχόλησή της με τις κυψέλες καυσίμου αλλά και με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που λειτουργούν με υδρογόνο.Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι μηχανικοί της μάρκας παρουσίασαν μία νέα τεχνολογία που αξιοποιεί τις ιδιότητες της υπεραγωγιμότητας σε συνδυασμό με το υγρό υδρογόνο.

Η εφαρμογή δοκιμάζεται ήδη σε πραγματικές συνθήκες μέσω της αγωνιστικής GR Corolla H2, του μοντέλου που έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε πεδίο δοκιμών για τις μελλοντικές εξελίξεις της Toyota στον συγκεκριμένο τομέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η βασική καινοτομία αφορά το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Το υγρό υδρογόνο διατηρείται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, κοντά στους -253 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το ακραίο θερμικό περιβάλλον, ορισμένα υλικά μπορούν να λειτουργήσουν ως υπεραγωγοί, εξαλείφοντας ουσιαστικά την ηλεκτρική αντίσταση.

Η Toyota εκμεταλλεύτηκε αυτό το φυσικό φαινόμενο για να αναπτύξει μια νέα αντλία καυσίμου, η οποία χρησιμοποιεί υπεραγώγιμο ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο μέσα στη δεξαμενή του υγρού υδρογόνου.



Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας διάταξης είναι διπλό. Από τη μία πλευρά μειώνονται σημαντικά οι ενεργειακές απώλειες, γεγονός που βελτιώνει τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος.

Από την άλλη, η διαφορετική αρχιτεκτονική επιτρέπει πιο αποδοτική εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου, αυξάνοντας την ποσότητα υδρογόνου που μπορεί να αποθηκευτεί στο όχημα. Η αύξηση της χωρητικότητας συνεπάγεται μεγαλύτερη αυτονομία, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για τη μελλοντική αποδοχή της τεχνολογίας από το ευρύ κοινό.Παράλληλα, οι αλλαγές στη διάταξη των μηχανικών μερών έχουν θετική επίδραση και στη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Η καλύτερη συγκέντρωση των μαζών και η χαμηλότερη τοποθέτηση ορισμένων εξαρτημάτων συμβάλλουν στη βελτίωση του κέντρου βάρους, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα αγωνιστικό περιβάλλον όπου η σταθερότητα και η ακρίβεια των αντιδράσεων παίζουν καθοριστικό ρόλο.Οι αγώνες αντοχής αποτελούν για την Toyota ένα πραγματικό εργαστήριο εξέλιξης. Μέσα από χιλιάδες χιλιόμετρα δοκιμών υπό συνθήκες έντονης καταπόνησης, η εταιρεία συλλέγει δεδομένα που δύσκολα θα μπορούσαν να αποκτηθούν σε συμβατικά προγράμματα εξέλιξης.

Η GR Corolla H2 έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση κρίσιμων τεχνολογιών που σχετίζονται με την αποθήκευση και τη διαχείριση του υδρογόνου, ενώ η νέα εφαρμογή της υπεραγωγιμότητας προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο σε αυτή τη διαδικασία.Παρότι η τεχνολογία απέχει ακόμη από την παραγωγή μεγάλης κλίμακας, η σημασία της είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Η Toyota επιχειρεί να αποδείξει ότι το υδρογόνο εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης και ότι η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ανέφικτες για την αυτοκινητοβιομηχανία.Το μήνυμα που στέλνει η ιαπωνική εταιρεία είναι σαφές: η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών κίνησης παραμένει ανοιχτή και η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να προκύψει από απρόσμενους συνδυασμούς επιστημονικών πεδίων.

Στην προκειμένη περίπτωση, η συνάντηση του υδρογόνου με την υπεραγωγιμότητα ίσως αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς πιο αποδοτικά και πρακτικά συστήματα κίνησης για τα αυτοκίνητα των επόμενων δεκαετιών.