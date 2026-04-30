Το πρώτο όχημα Toyota που ενσωματώνει ανακυκλωμένο αλουμίνιο από ζάντες σε εξαρτήματα κινητήρα βγήκε από τη γραμμή παραγωγής σηματοδοτώντας την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε πλήρη βιομηχανική κλίμακα.

Η Toyota Motor Europe (TME) θέτει σε λειτουργία το πρώτο Toyota Circular Factory (TCF) στο Burnaston του Ηνωμένου Βασιλείου, προχωρώντας στην πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας μέσα στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής.

Η νέα μονάδα λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος επαναχρησιμοποίησης υλικών, δημιουργώντας ένα κλειστό σύστημα όπου το αλουμίνιο που ανακτάται από ζάντες οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους επανεντάσσεται στην παραγωγή εξαρτημάτων κινητήρων για τα μοντέλα Corolla. Με αυτόν τον τρόπο, η Toyota επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό, γραμμικό μοντέλο παραγωγής, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των υλικών της. Το παλιό μοντέλο, στο οποίο τα υλικά εισέρχονταν στο εργοστάσιο, τα οχήματα κατασκευάζονταν και στο τέλος ολοκλήρωναν τον κύκλο ζωής τους – διαδικασία που διαρκούσε πάνω από έναν αιώνα – σήμερα επανασχεδιάζεται, δημιουργώντας πρακτικούς τρόπους, ώστε τα υλικά να παραμένουν σε χρήση για περισσότερο χρόνο.

Στο Burnaston, το αλουμίνιο που ανακτάται από ζάντες στο TCF-UK υποβάλλεται σε κατάλληλη επεξεργασία με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια αποστέλλεται στο εργοστάσιο της Toyota στο Deeside, όπου ενσωματώνεται στην παραγωγή εξαρτημάτων για κινητήρες. Τα υβριδικά αυτά συστήματα κίνησης επιστρέφουν στη συνέχεια στο Burnaston για να τοποθετηθούν σε νέα οχήματα Toyota Corolla, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του αλουμινίου, από τις παλιές ζάντες στον νέο κινητήρα. Το πρώτο όχημα που επωφελήθηκε από αυτή την κυκλική διαδικασία βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 19 Μαρτίου, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια της Toyota να επεκτείνει τη χρήση ανακτημένων, ανακυκλωμένων και επαναχρησιμοποιημένων υλικών και εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος Παραγωγής της Toyota (TPS), το TCF δεν περιορίζεται στην ανάκτηση υλικών από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αξιολογεί επίσης πώς οι κυκλικές μέθοδοι μπορούν να υποστηρίξουν πιο αποδοτικές διαδικασίες στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διαχείριση του κύκλου ζωής των μελλοντικών οχημάτων. Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα καθιερώνει πρότυπα και μεθόδους για ένα μελλοντικό δίκτυο εγκαταστάσεων κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η Toyota είναι περήφανη για το Σύστημα Παραγωγής της, το οποίο έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιο πρότυπο αποδοτικότητας παραγωγής. Τώρα εφαρμόζουμε τις ίδιες αρχές στην κυκλική οικονομία, σχεδιάζοντας συστήματα μέσα από τα οποία θα αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πρώτες ύλες που προέρχονται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Φιλοδοξία μας είναι, σταδιακά, να καθιερωθεί ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, όπου οι πόροι θα περνούν μέσα από πολλαπλούς κύκλους ζωής, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενισχύοντας την ασφάλεια των υλικών και υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική δέσμευση της Toyota», δηλώνει ο Leon Van Der Merwe, Αντιπρόεδρος Κυκλικής Οικονομίας και Ενεργειακών Δραστηριοτήτων στην Toyota Motor Europe.

Η σημασία της κυκλικής οικονομίας σήμερα

Το TCF υποστηρίζει τους στόχους του Toyota Environmental Challenge 2050, που αποτελεί το πλαίσιο για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στα προϊόντα και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Στην Ευρώπη, η Toyota στοχεύει στην επίτευξη αυτού του στόχου έως το 2040.

Η κυκλική οικονομία αποκτά αυξανόμενη σημασία στην Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών. Η Toyota βλέπει σε αυτή την εξέλιξη ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών μοντέλων, που βελτιώνουν την ιχνηλασιμότητα των υλικών και επιτρέπουν την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών, αντί να περιορίζονται στην απλή κάλυψη των τωρινών απαιτήσεων.

Στην πράξη, τα οφέλη είναι:

• Μείωση της εξάρτησης από πρωτογενή υλικά

• Σχεδιασμός οχημάτων φιλικός στην αποσυναρμολόγηση, επαναχρησιμοποίηση και επισκευή

• Παράταση του κύκλου ζωής των οχημάτων μέσω ασφαλών, τυποποιημένων διαδικασιών ανακατασκευής

• Αποτελεσματική ανάκτηση υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής των οχημάτων

• Ενσωμάτωση των ανακτημένων υλικών ξανά στις διαδικασίες παραγωγής

Ο Επικεφαλής του Toyota Circular Factory στην Toyota Motor Europe Umit Sengezer, δηλώνει: «Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το TCF Burnaston έχει ήδη επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις όχι μόνο για τη διαχείριση των διαδικασιών στο τέλος του κύκλου ζωής των οχημάτων, αλλά και για την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των μελλοντικών οχημάτων. Αυτό θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες των υλικών, των πόρων και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούμε».

Η επιλογή του Burnaston

Το Burnaston επιλέχθηκε ως κατάλληλη τοποθεσία λόγω της ισχυρής αγοράς οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο και της σχετικής τεχνογνωσίας στην αποσυναρμολόγηση. Το εργοστάσιο λειτουργεί από το 1992 και έχει κατασκευάσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια οχήματα, αποτελώντας βασικό κόμβο παραγωγής της Toyota στην Ευρώπη.

Διαδικασία βήμα προς βήμα

Το TCF Burnaston εφαρμόζει μια οργανωμένη διαδικασία για τη διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, που ξεπερνά την απλή αποσυναρμολόγηση. Η μονάδα αξιολογεί πώς τα ανακτημένα εξαρτήματα και υλικά μπορούν να επανενταχθούν αποτελεσματικά στο κυκλικό μοντέλο παραγωγής της, επεξεργαζόμενη οχήματα Toyota, Lexus και άλλων μαρκών και αποκτώντας μια ευρύτερη εικόνα της σύνθεσης και συμπεριφοράς των υλικών σε πραγματικές συνθήκες.

Η διαδικασία αποσυναρμολόγησης του TCF διαφέρει από τις καθιερωμένες, καθώς αξιοποιεί τις μεθοδολογίες του Συστήματος Παραγωγής της Toyota. Στην ουσία, αυτές εφαρμόζονται «αντίστροφα», με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα και την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας - αξιοποιώντας μεθοδολογίες που έχουν ήδη μεταμορφώσει την παραγωγική αποδοτικότητα παγκοσμίως.

Στάδιο Πρώτο: Η διαδικασία ξεκινά με την ελεγχόμενη ενεργοποίηση των αερόσακων και την πλήρη απομάκρυνση υγρών και αερίων. Κάθε ενέργεια εκτελείται βάσει εγκεκριμένων και ελεγχόμενων διαδικασιών, διασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια πριν από την κύρια επεξεργασία.

Στάδιο Δεύτερο: Εξειδικευμένοι τεχνικοί, χρησιμοποιούν την εμπειρία από την γραμμή παραγωγής της Toyota, ώστε να εφαρμόζουν τις καθιερωμένες μεθόδους συναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά.

Στάδιο Τρίτο: Ακολουθεί η διαλογή και ταξινόμηση των ανακτηθέντων υλικών, με διαχωρισμό σε μέταλλα, πλαστικά και σύνθετα υλικά, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στα επόμενα στάδια.

Με αυτόν τον τρόπο, η Toyota διερευνά από νωρίς πώς αυτά τα υλικά δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν και να επιστρέψουν στην αλυσίδα αξίας της παραγωγής. Παράλληλα, συλλέγει πολύτιμες πληροφορίες για την ανθεκτικότητα των υλικών και την ευκολία πρόσβασης σε αυτά, δημιουργώντας έναν πολύτιμο κύκλο ανατροφοδότησης για το σχεδιασμό μελλοντικών μοντέλων, για τη συμπεριφορά και την ανθεκτικότητα των υλικών, καθώς και για το πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η πρόσβαση σε αυτά κατά την αποσυναρμολόγηση και την ανάκτησή τους.

Μακροπρόθεσμα, αυτό θα συμβάλει στον σχεδιασμό οχημάτων με γνώμονα την ευκολία επισκευής, αποσυναρμολόγησης και διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η δομημένη, αντίστροφη διαδικασία παραγωγής του TCF παρέχει έναν κύκλο ανατροφοδότησης στον σχεδιασμό των προϊόντων της Toyota, υποστηρίζοντας τη δημιουργία συστημάτων όπου οι πόροι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με μέγιστη αποδοτικότητα.

Παράλληλα με τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης, το εργοστάσιο του Burnaston έχει δημιουργήσει και μια νέα φιλοσοφία ανακατασκευής εξαρτημάτων. Κάθε εξάρτημα αξιολογείται και πιστοποιείται σύμφωνα με τα κορυφαία πρότυπα ποιοτικού ελέγχου της Toyota, παρατείνοντας με ασφάλεια τον κύκλο ζωής του οχήματος.

Μελλοντικά σχέδια

Η λειτουργία του πρώτου TCF αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Η Toyota έχει ήδη ανακοινώσει τη δημιουργία δεύτερης μονάδας στην Ευρώπη, στην Πολωνία, στο Wałbrzych.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου εγκαταστάσεων που θα ενισχύει την κυκλική διαχείριση υλικών σε όλο το βιομηχανικό οικοσύστημα.