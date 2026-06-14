Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Τέτοιος θράσος ο κος Μητσοτάκης διαθέτει περίσσιο και το γνωρίζουμε άλλωστε από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα Τέμπη αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επιχείρησε πάλι να φορτώσει τις δικές του ευθύνες σε κάποιες δήθεν διαχρονικές παθογένειες του κράτους» σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.:

«Χρειάζεται απύθμενο θράσος ώστε κάθε φορά που ένα κυβερνητικό σύστημα σαπίζει και τα γαλάζια παιδιά πιάνονται με τη γίδα στη πλάτη, ο αρχιερέας της διαφθοράς να επαίρεται και από πάνω ότι ίδιος εξάρθρωσε τα κυκλώματα.

Τέτοιος θράσος ο κος Μητσοτάκης διαθέτει περίσσιο και το γνωρίζουμε άλλωστε από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα Τέμπη αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επιχείρησε πάλι να φορτώσει τις δικές του ευθύνες σε κάποιες δήθεν διαχρονικές παθογένειες του κράτους.

Ωστόσο η μεγαλύτερη παθογένεια σήμερα στον τόπο μας είναι το καθεστώς διαφθοράς που έχει το δικό του ονοματεπώνυμο και ελέγχεται επιτελικά από το Μαξίμου.

Και για αυτό οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα έχουν ένα σαφές δίλημμα : Διαφθορά ή εντιμότητα;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως εκτενή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την Ελληνική Αστυνομία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη με τη διαφθορά απαιτεί σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ενώ υπενθύμισε τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό Κτηματολόγιο. Όπως είπε, δεν υπάρχουν «άβατα» και «ανέγγιχτοι».