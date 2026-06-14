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Δεν πρόκειται για έλλειψη ενδιαφέροντος ή περιορισμένες επιλογές, αλλά για έναν συνειδητό τρόπο διαχείρισης της καθημερινής ζωής.

Οι άνθρωποι που επιλέγουν να φορούν ξανά και ξανά τα ίδια ρούχα δεν το κάνουν τυχαία, καθώς σύμφωνα με την ψυχολογία της λήψης αποφάσεων, πίσω από αυτή τη φαινομενικά απλή συνήθεια κρύβεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο σκέψης που συναντάται συχνά σε άτομα υψηλής απόδοσης.

Όπως αναφέρει το bolde, μια ντουλάπα με λίγα, επαναλαμβανόμενα σύνολα – δύο σακάκια, λίγα πουκάμισα, συνδυασμοί που εναλλάσσονται προβλέψιμα – δεν αποτελεί ένδειξη αδιαφορίας. Αντίθετα, λειτουργεί ως ορατή αντανάκλαση μιας ευρύτερης φιλοσοφίας: της ελαχιστοποίησης των περιττών αποφάσεων ώστε να διατηρείται ενέργεια για ό,τι πραγματικά έχει σημασία.

Οι παρατηρητές συχνά ερμηνεύουν αυτή τη συμπεριφορά ως απλή αδιαφορία ή έλλειψη φροντίδας. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η επιλογή αυτή συνδέεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που συναντάται σε ανθρώπους που δίνουν μεγάλη έμφαση στη συγκέντρωση, την πειθαρχία και την αποδοτικότητα στη λήψη αποφάσεων.

Η λογική πίσω από την «ίδια στολή»

Η επαναλαμβανόμενη επιλογή ρούχων δεν αφορά το στιλ, αλλά τη μείωση του γνωστικού φορτίου. Κάθε απόφαση που εξαλείφεται από την καθημερινότητα απελευθερώνει νοητική ενέργεια για πιο σημαντικές επιλογές – επαγγελματικές, οικονομικές ή προσωπικές.

Σύμφωνα με ειδικούς στη συμπεριφορική ψυχολογία, η συνεχής λήψη μικρών αποφάσεων μέσα στη μέρα οδηγεί σε γνωστική κόπωση, μειώνοντας την ποιότητα των σημαντικών επιλογών αργότερα. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί άνθρωποι υψηλής απόδοσης επιλέγουν να «αυτοματοποιούν» τις μικρές αποφάσεις της καθημερινότητας.

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7 κοινές αρχές στη λήψη αποφάσεων υψηλής απόδοσης

Πίσω από αυτή τη λογική, αναγνωρίζονται επτά βασικές συνήθειες που εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα σε άτομα που εκπαιδεύονται συστηματικά στη λήψη αποφάσεων:

1. Εστιάζουν την ενέργειά τους στα σημαντικά

Αντιμετωπίζουν την προσοχή ως περιορισμένο πόρο. Οι κρίσιμες αποφάσεις παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος της σκέψης τους, ενώ οι μικρές επιλογές υποβαθμίζονται ή αυτοματοποιούνται.

2. Ικανοποιούνται με το «αρκετά καλό»

Αντί να αναζητούν την τέλεια επιλογή, επιλέγουν μια λειτουργική λύση και προχωρούν. Αυτή η προσέγγιση μειώνει την αναβλητικότητα και την υπερανάλυση.

3. Μετατρέπουν επαναλαμβανόμενες αποφάσεις σε κανόνες

Όταν μια απόφαση εμφανίζεται συχνά, γίνεται σταθερός κανόνας (π.χ. σταθερές ώρες, ρουτίνες), ώστε να μην επανεξετάζεται συνεχώς.

4. Ξεκινούν από τον στόχο, όχι από τις επιλογές

Πριν αξιολογήσουν λύσεις, καθορίζουν τι θέλουν να πετύχουν. Έτσι αποφεύγουν επιλογές που φαίνονται ελκυστικές αλλά δεν εξυπηρετούν τον σκοπό.

5. Παίρνουν σημαντικές αποφάσεις όταν έχουν καθαρό μυαλό

Οι πιο κρίσιμες επιλογές γίνονται νωρίς μέσα στη μέρα, όταν η πνευματική ενέργεια είναι υψηλή.

6. Κλείνουν οριστικά τις αποφάσεις

Αποφεύγουν την επανεξέταση ήδη ειλημμένων αποφάσεων, μειώνοντας τη νοητική κόπωση και την αβεβαιότητα.

7. Διαχωρίζουν τις αναστρέψιμες από τις μη αναστρέψιμες επιλογές

Οι εύκολα αναστρέψιμες αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα, ενώ οι μόνιμες αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη προσοχή.

Η επαναλαμβανόμενη επιλογή ρούχων δεν είναι το θέμα. Είναι απλώς το πιο ορατό σημάδι μιας ευρύτερης στρατηγικής: της συνειδητής μείωσης των περιττών αποφάσεων, ώστε η ενέργεια να κατευθύνεται αποκλειστικά εκεί όπου πραγματικά έχει σημασία.