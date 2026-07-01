Μία από τις θεωρίες της ψυχολογία συνδέει άμεσα την επιθυμία των ανθρώπων να περνούν χρόνο στην παραλία με τη βαθύτερη ψυχική υγεία, καθώς η θάλασσα συνδέεται με την ηρεμία, την χαλάρωση και την συναισθηματική αποφόρτιση.

Η ψυχολογία του ανθρώπου αποτελεί ένα σύνθετο και πολυδιάστατο πεδίο για έρευνα και εξερεύνηση με πολλές από τις προσωπικές συνήθειες των ατόμων να σχετίζονται με βαθύτερες ανάγκες από όσες είναι ορατές. Μία αντίστοιχη θεωρία συσχετίζεται και με την επιλογή όσων καταλήγουν ξανά και ξανά σε μία παραλία, μπροστά στη θάλασσα παρατηρώντας τα κύματα.

Πολλοί δείχνουν να απολαμβάνουν τις ακτές, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο άλλοι φαίνεται να τις αποζητούν καθώς η ψυχολογία τους τούς οδηγεί σε αυτή.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το υδάτινο στοιχείο έχει την ικανότητα να χαλαρώνει και να ηρεμεί πλήρως όσους έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν, ενώ η ψυχολογία υποδηλώνει ότι μπορεί να σχετίζεται με περισσότερες ανάγκες από αυτή.

Σχετικές έρευνες και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πέρα από το κολύμπι και τον ήλιο, τα παράκτια περιβάλλοντα και το νερό επιτρέπουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο να ανακαλύψει την ψυχική ισορροπία του ατόμου.

Η θεωρία της ψυχολογίας που εξηγεί την έλξη των ανθρώπων προς τη θάλασσα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μία από τις πιο σημαντικές θεωρίες της ψυχολογίας σχετίζεται με την «Θεωρία της Αποκατάστασης της Προσοχής», μία άποψη που αναπτύχθηκε από τους ψυχολόγους Ρέιτσελ και Στέφαν Κάπλαν.

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Η κατευθυνόμενη προσοχή αφορά τη συγκέντρωση που απαιτείται να χρησιμοποιήσει συνειδητά ένα άτομο προκειμένου να εστιάσει σε μία συνθήκη ή ενασχόληση.

Η καθημερινότητα, η πνευματική κόπωση και η κούραση της ημέρας κάνει την συγκέντρωση να αποσπάται με αποτέλεσμα τον έντονο αποπροσανατολισμό και εκνευρισμό του ατόμου.

Η συγκεκριμένη θεωρία βασίζεται στην «δύναμη» που έχει η φύση στο να ενισχύσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και να κατευθύνει το ενδιαφέρον ακούσια, στις κινήσεις που διενεργούνται.

Το κύμα της θάλασσας, το νερό και ο απέραντος ορίζοντας «τραβούν» ακούσια την προσοχή του εγκεφάλου, γεγονός που του δίνει την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να ανακτήσει την ενέργειά του.

Παρατηρείται έτσι, ότι οι εξορμήσεις σε φυσικά περιβάλλονται δίπλα στο υδάτινο στοιχείο ενισχύουν τον άνθρωπο παρέχοντας αναζωογόνηση σε σχέση με την παραμονή σε κλειστούς χώρους.

Η ψυχολογική έρευνα για τους «μπλε χώρους»

Οι ερευνητές και όσοι ασχολούνται με την ψυχολογία χρησιμοποιούν την έννοια: «μπλε χώρος» προκειμένου να περιγράψουν σημεία με ορατό το στοιχείο του νερού, μία θεωρία που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί άμεσα με την ψυχολογική ευεξία των ανθρώπων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2020 με επικεφαλή τον Μάθιου Γουάιτ, και τίτλο: «Μπλε χώρος, υγεία και ευεξία: Μια αφηγηματική επισκόπηση και σύνθεση πιθανών οφελών», αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που περνούν περισσότερο χρόνο δίπλα στο υδάτινο στοιχείο αποκτούν καλύτερη ψυχολογική, ψυχική υγεία και ανάταση.

Το αποτέλεσμα της έρευνας απέδειξε ότι τα φυσικά τοπία και ιδιαίτερα τα παραθαλάσσια, προσφέρουν αυξημένη σωματική δραστηριότητα, συμβάλλουν στη μείωση του άγχους, ενισχύουν και ευνοούν την κοινωνικοποίηση και συμβάλλουν σημαντικά στο αίσθημα ευεξία και ψυχικής ανάτασης.

Η μείωση της νοητικής προσπάθειας και η απομάκρυνση από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας μακριά από τις οθόνες, ενισχύουν την ευνοϊκή λειτουργία του εγκεφάλου. Ο ήχος της θάλασσας και η κίνηση του νερού συμβάλλουν στην ψυχική ανάταση, μία επιθυμία που ασκείται ακούσια στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Σε πολλές περιπτώσεις τοπία, μέρη και φυσικά περιβάλλοντα συνδέονται άμεσα με τις αναμνήσεις των ανθρώπων δημιουργώντας μία συνθήκη ασφάλειας και δέσμευσης. Μία άποψη που μπορεί να συνδεθεί με την ανάγκη ορισμένων ατόμων να επιστρέφουν τακτικά στην θάλασσα για παρατήρηση πέρα από κολύμπι και χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές.

Με πληροφορίες από: economictimes.com