Η επιδιόρθωση αντικειμένων μπορεί να αποτελεί έκφραση της προσωπικής ταυτότητας και του αισθήματος ευθύνης.

Σχεδόν κάθε οικογένεια έχει έναν άνθρωπο που, όταν χαλάσει μια καρέκλα, ένα φωτιστικό ή μια μικροσυσκευή, δεν σκέφτεται αμέσως την αντικατάσταση αλλά αναζητά τα εργαλεία για να το επισκευάσει. Για αρκετούς πατεράδες, η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν σχετίζεται απαραίτητα με την οικονομία, αλλά με βαθύτερους ψυχολογικούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με τη ψυχολογία, η επιδιόρθωση αντικειμένων μπορεί να αποτελεί έκφραση της προσωπικής ταυτότητας και του αισθήματος ευθύνης. Πολλοί άνδρες που έχουν αναλάβει για χρόνια τον ρόλο του προστάτη ή του ανθρώπου που λύνει προβλήματα μέσα στην οικογένεια συνδέουν την αξία τους με την ικανότητά τους να προσφέρουν πρακτικές λύσεις. Έτσι, η επισκευή ενός χαλασμένου αντικειμένου λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι εξακολουθούν να είναι χρήσιμοι και ενεργοί.

Παράλληλα, η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν καλύπτονται ανάγκες όπως η επάρκεια, η αυτονομία και η σύνδεση με τους άλλους. Η διαδικασία της επιδιόρθωσης συνδυάζει και τα τρία αυτά στοιχεία: απαιτεί δεξιότητες, ανεξάρτητη δράση και συχνά γίνεται με στόχο την εξυπηρέτηση της οικογένειας.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι εμπειρίες των παλαιότερων γενεών. Πολλοί μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα όπου η οικονομία πόρων και η αποφυγή της σπατάλης θεωρούνταν αυτονόητες αξίες. Η λογική του «φτιάξ’ το πριν το πετάξεις» παρέμεινε βαθιά ριζωμένη ακόμη και όταν οι οικονομικές συνθήκες βελτιώθηκαν.

Επιπλέον, τα αντικείμενα συχνά αποκτούν συναισθηματική αξία. Ένα παλιό ρολόι, μια καρέκλα της τραπεζαρίας ή μια εργαλειοθήκη μπορεί να συνδέονται με οικογενειακές αναμνήσεις, πρόσωπα και στιγμές του παρελθόντος. Η επισκευή τους δεν αφορά μόνο τη λειτουργικότητά τους, αλλά και τη διατήρηση ενός κομματιού της προσωπικής και οικογενειακής ιστορίας.

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Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη ότι αρκετοί άνθρωποι δείχνουν τη φροντίδα τους περισσότερο μέσα από πράξεις παρά με λόγια. Έτσι, η επισκευή ενός ποδηλάτου, μιας πόρτας ή μιας οικιακής συσκευής μπορεί να αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο έκφρασης αγάπης και ενδιαφέροντος προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η διαφορά αυτή γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στη σύγχρονη εποχή, όπου η άμεση αντικατάσταση προϊόντων θεωρείται συχνά πιο εύκολη λύση. Οι νεότερες γενιές μπορεί να αντιμετωπίζουν ένα χαλασμένο αντικείμενο ως αναλώσιμο, ενώ οι μεγαλύτεροι το βλέπουν ως μια πρόκληση που μπορεί να ξεπεραστεί με επιμονή και τεχνική γνώση.

Παράλληλα, η διαδικασία της επισκευής μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο ψυχικής αποφόρτισης. Η συγκέντρωση, η επίλυση προβλημάτων και η χειρωνακτική εργασία βοηθούν αρκετούς ανθρώπους να αποσπαστούν από το άγχος της καθημερινότητας και να βιώσουν μια κατάσταση βαθιάς ενασχόλησης με αυτό που κάνουν.

Τελικά, η ψυχολογία δείχνει ότι πίσω από την επιλογή ενός πατέρα να επισκευάσει ένα χαλασμένο αντικείμενο δεν κρύβεται απαραίτητα η διάθεση για εξοικονόμηση χρημάτων. Συχνά πρόκειται για έναν τρόπο να διατηρήσει αναμνήσεις, να επιβεβαιώσει τον ρόλο του μέσα στην οικογένεια και να εκφράσει έμπρακτα τη φροντίδα του. Για εκείνον, μια επισκευασμένη καρέκλα ή ένα φωτιστικό, μπορεί να συμβολίζουν κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό αντικείμενο. Τη διαρκή προσπάθεια να αποκαθιστά ό,τι έχει αξία.