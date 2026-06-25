Όπως επισημαίνει Αυστραλή ερευνήτρια, η εμπειρία της ανάλυσης DNA μπορεί να αποδειχθεί συναρπαστική, αλλά τα ψυχολογικά διακυβεύματα είναι μεγαλύτερα από ό,τι κανείς φαντάζεται.

Ένα μικρό πλαστικό σωληνάριο, λίγο σάλιο και μερικές εβδομάδες αναμονής. Για εκατομμύρια ανθρώπους, τα DNA τεστ που γίνονται κατ’ οίκον υπόσχονται ένα ταξίδι στο παρελθόν. Χαμένες οικογενειακές ιστορίες, άγνωστοι πρόγονοι και απαντήσεις σε ερωτήματα που παρέμεναν αναπάντητα για γενιές.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα κιτ γενετικής ανάλυσης έχουν εξελιχθεί σε δημοφιλές δώρο για τη Γιορτή του Πατέρα, για τα Χριστούγεννα και για άλλες σημαντικές περιστάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η αναζήτηση της καταγωγής μπορεί να ανοίξει πόρτες που ορισμένοι ίσως να προτιμούσαν να παραμείνουν κλειστές.

Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη αναλύσει το DNA τους μέσω γενεαλογικών υπηρεσιών, ενώ η παγκόσμια αγορά των συγκεκριμένων τεστ αποτιμήθηκε στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Η δημοτικότητά τους βασίζεται στην υπόσχεση ότι μπορούν να αποκαλύψουν πτυχές της προσωπικής και οικογενειακής ιστορίας που μέχρι πρόσφατα ήταν πρακτικά αδύνατο να διερευνηθούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα γενετικά δεδομένα δεν λένε πάντα την ιστορία που περιμένουμε να ακούσουμε

Η Δρ Susan Moore, πρώην ερευνήτρια κοινωνικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας στην Αυστραλία και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο: The Psychology of Genealogy, υποστηρίζει ότι η απόφαση να κάνει κάποιος ένα τεστ DNA ή να το προσφέρει ως δώρο απαιτεί πολύ περισσότερη σκέψη από όση συνήθως αφιερώνεται.

Όπως επισημαίνει, η εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί συναρπαστική, αλλά τα ψυχολογικά διακυβεύματα είναι μεγαλύτερα από ό,τι κανείς φαντάζεται.

Ο λόγος είναι απλός, τα γενετικά δεδομένα δεν λένε πάντα την ιστορία που περιμένουμε να ακούσουμε. Καθώς οι βάσεις δεδομένων μεγαλώνουν και οι αντιστοιχίσεις γίνονται ολοένα πιο ακριβείς, οι χρήστες ανακαλύπτουν συχνότερα οικογενειακά μυστικά που είχαν παραμείνει κρυμμένα για δεκαετίες.

Περιπτώσεις λανθασμένης πατρότητας, άγνωστων υιοθεσιών, σύλληψης μέσω δωρεάς γενετικού υλικού ή η ξαφνική εμφάνιση δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων άγνωστων ετεροθαλών αδελφών δεν αποτελούν πλέον σπάνιες εξαιρέσεις.

Για κάποιους, αυτές οι αποκαλύψεις λειτουργούν λυτρωτικά. Για άλλους, όμως, μπορούν να κλονίσουν θεμελιώδεις βεβαιότητες για την ταυτότητα και την οικογένειά τους.

Τι είναι το «identity disruption»

Η Moore αναφέρεται στο φαινόμενο που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «identity disruption», μια κατάσταση κατά την οποία νέες πληροφορίες έρχονται σε σύγκρουση με την εικόνα που έχει διαμορφώσει ένα άτομο για τον εαυτό του;

Το βιβλίο της περιλαμβάνει περιπτώσεις ανθρώπων που ανακάλυψαν μέσω τεστ DNA ότι ο βιολογικός τους πατέρας ήταν στην πραγματικότητα ο γιατρός που επισκεπτόταν η μητέρα τους για τη γονιμότητά της, καθώς και άτομα που έμαθαν για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή τους ότι είχαν υιοθετηθεί ή ότι είχαν συλληφθεί μέσω δωρεάς σπέρματος.

Σύμφωνα με την ίδια, τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί να προκαλέσουν έντονη συναισθηματική αναστάτωση, να αποσταθεροποιήσουν την αίσθηση ταυτότητας και να δημιουργήσουν αισθήματα προδοσίας ή απώλειας εμπιστοσύνης απέναντι σε κοντινά πρόσωπα.

Αν και πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν τελικά να ενσωματώσουν τις νέες πληροφορίες στην πραγματικότητά τους, άλλοι δυσκολεύονται να αποδεχθούν όσα έμαθαν και να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους μέσα στην οικογένεια.

Ανησυχεία για την ασφάλεια των γενετικών δεδομένων.

Οι προκλήσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην ψυχολογία. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί και οι ανησυχίες για την ασφάλεια των γενετικών δεδομένων.

Το 2023 χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε στοιχεία DNA 7 εκατομμυρίων χρηστών μιας από τις δημοφιλέστερες εταιρείες του κλάδου, ενώ οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν ορισμένες επιχειρήσεις του χώρου άνοιξαν μια ευρύτερη συζήτηση για το ποιος ελέγχει τελικά αυτές τις πληροφορίες και τι συμβαίνει σε αυτές αν μια εταιρεία αλλάξει χέρια ή σταματήσει να λειτουργεί.

Συναρπαστική η επίλυση ενός οικογενειακού μυστηρίου

Παρά τους κινδύνους, η γοητεία των τεστ DNA παραμένει ισχυρή επειδή ανταποκρίνεται σε βαθιά ανθρώπινες ανάγκες. Η αναζήτηση της καταγωγής συνδέεται με την προσπάθεια κατανόησης του εαυτού μας, των επιρροών που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά μας και της θέσης μας μέσα σε μια μεγαλύτερη οικογενειακή αφήγηση.

Όπως σημειώνει η Moore, λίγες εμπειρίες είναι τόσο συναρπαστικές όσο η επίλυση ενός οικογενειακού μυστηρίου, η ανακάλυψη ενός χαμένου συγγενή ή η επιβεβαίωση ή η κατάρριψη μιας οικογενειακής ιστορίας που μεταφερόταν από γενιά σε γενιά.

Οι ερευνητές στο πεδίο της γενεαλογίας περιγράφουν συχνά στιγμές έντονου ενθουσιασμού όταν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα λεγόμενα «brick walls», τα αδιέξοδα που δημιουργούνται από ελλιπή, ανακριβή ή δυσπρόσιτα αρχεία.

Θέλει πραγματικά ο παραλήπτης να μάθει όσα μπορεί να αποκαλύψει το DNA του;

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν τα τεστ DNA είναι καλά ή κακά, αλλά αν όσοι τα χρησιμοποιούν είναι προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά αποτελέσματα.

Η Moore θεωρεί ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όποιον επιθυμεί να εξερευνήσει την οικογενειακή του ιστορία και είναι διατεθειμένος να αφιερώσει χρόνο στην κατανόηση των δεδομένων που θα λάβει. Ταυτόχρονα, προειδοποιεί ότι δεν είναι η κατάλληλη επιλογή για ανθρώπους που δυσκολεύονται να διαχειριστούν πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις ή ανησυχούν ιδιαίτερα για ζητήματα ιδιωτικότητας.

Γι’ αυτό, πριν καταλήξει κανείς να χαρίσει ένα τέτοιο κιτ, αξίζει να προηγηθεί μια ειλικρινής συζήτηση. Θέλει πραγματικά ο παραλήπτης να μάθει όσα μπορεί να αποκαλύψει το DNA του; Είναι έτοιμος να αναθεωρήσει οικογενειακές βεβαιότητες που θεωρούσε δεδομένες; Και έχει συνυπολογίσει τι σημαίνει να παραδώσει το πιο προσωπικό σύνολο δεδομένων που διαθέτει, το γενετικό του αποτύπωμα, σε μια ιδιωτική εταιρεία;