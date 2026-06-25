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Το ανθρώπινο σώμα δεν αφομοιώνει τα περβιοτικά, επιτρέποντάς τους να φτάσουν στο παχύ έντερο και να θρέψουν τα προβιοτικά.

Τα πρεβιοτικά είναι τύπος φυτικών ινών που «τρέφει» τα καλά βακτήρια του εντέρου και μέσω των φρούτων μπορείτε να αυξήσετε την πρόσληψή τους.

«Τα πρεβιοτικά είναι ένας τύπος φυτικών ινών που λειτουργούν σαν λίπασμα για να τρέφουν τα καλά βακτήρια στο έντερό σας», τονίζει η διατροφολόγος Samantha Cassetty στο TODAY.com.

«Όταν τα ωφέλιμα βακτήριά σας είναι καλά θρεμμένα και ποικίλα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη πέψη, απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, μεταβολική υγεία, ανοσοποιητική υγεία ακόμη και ρύθμιση της διάθεσης», προθέτει.

Το ανθρώπινο σώμα δεν αφομοιώνει τα περβιοτικά, επιτρέποντάς τους να φτάσουν στο παχύ έντερο και να θρέψουν τα προβιοτικά - τους ζωντανούς μικροοργανισμούς που ζουν εκεί.

Με απλά λόγια, τα πρεβιοτικά βοηθούν τα προβιοτικά να κάνουν τη δουλειά τους, σύμφωνα με τη διατροφολόγο Vanessa Rissetto.

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Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταναλώνουν αρκετές φυτικές ίνες , άρα υπολείπονται και σε αυτόν τον ειδικό τύπο, τονίζει η Cassetty. Τα συμπληρώματα μπορεί να είναι μια «εύκολη λύση», αλλά είναι προτιμότερο να λαμβάνονται από ολόκληρες τροφές, που προσφέρουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά.

Τα πέντε κορυφαία τρόφιμα πλούσια σε πρεβιοτικά περιλαμβάνουν ρίζες και λαχανικά όπως το σκόρδο, το πράσο και το κρεμμύδι, σύμφωνα με την American Society for Nutrition.

Αν αυτά δεν σας ταιριάζουν, τα φρούτα είναι επίσης καλή πηγή πρεβιοτικών, είτε μέσω των φυτικών ινών είτε μέσω των πολυφαινολών που δρουν ως πρεβιοτικά στο έντερο.

Τα φρούτα με τα περισσότερα πρεβιοτικά

Μπανάνα

Οι άγουρες μπανάνες περιέχουν ανθεκτικό άμυλο, έναν τύπο υδατάνθρακα που λειτουργεί σαν ίνα. Αυτός δεν χωνεύεται στο λεπτό έντερο και φτάνει στο παχύ όπου ζυμώνεται και τρέφει τα καλά βακτήρια.

Καθώς η μπανάνα ωριμάζει, το ανθεκτικό άμυλο μετατρέπεται σε σάκχαρα, οπότε οι πιο «πράσινες» μπανάνες έχουν περισσότερα πρεβιοτικά.

Μήλο

Το μήλο είναι πρεβιοτικό επειδή είναι πλούσιο σε πηκτίνη, που αποτελεί περίπου το 30% των φυτικών ινών του.

Η πηκτίνη δεν διασπάται στο στομάχι και φτάνει στο παχύ έντερο, όπου ζυμώνεται από τα ωφέλιμα βακτήρια.

Αχλάδι

Όπως και το μήλο, το αχλάδι περιέχει άφθονη πηκτίνη και υψηλή ποσότητα φυτικών ινών.

Μύρτιλα

Πλούσια σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες, που έχουν αντιοξειδωτική δράση και επηρεάζουν θετικά το μικροβίωμα του εντέρου.

Φράουλες

Πλούσιες σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να βελτιώσει τη ποικιλότητα του μικροβιώματος του εντέρου.

Αβοκάντο

Περιέχει πηκτίνη και υγιεινά λιπαρά.

Χουρμάδες

Οι χουρμάδες είναι γεμάτοι φυτικές ίνες. Μοιάζουν αποξηραμένοι, αλλά στην πραγματικότητα είναι φρέσκοι, υγροί και πολύ ώριμοι.

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες αυτών των φρούτων «παρουσιάζουν πρεβιοτικές ιδιότητες», προάγοντας την ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου, όπως τα Bifidobacterium και Lactobacillus, σύμφωνα με μελέτες.

Με έντονα γλυκιά γεύση, οι χουρμάδες συγκαταλέγονται στα φρούτα με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα.

Νεκταρίνια

Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτοολιγοσακχαρίτες, φυσικοί υδατάνθρακες που λειτουργούν ως πρεβιοτικά.

Γκρέιπφρουτ

Οι μεμβράνες του είναι πλούσιες σε πηκτίνη και μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης.

Το γκρέιπφρουτ συγκαταλέγεται επίσης στα φρούτα με τους χαμηλότερους υδατάνθρακες.