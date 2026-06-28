«Είναι μια ιστορία που την λέω και ακούγεται ψεύτικη» σχολίασε ο ηθοποιός.

Τον Φάνη Μουρατίδη υποδέχτηκε η Ζέτα Μακρυπούλια στο νέο επεισόδιο του «Moments».

Κάνοντας μια τρυφερή αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της προσωπικής και της επαγγελματικής του ζωής, ο γνωστός ηθοποιός δέχτηκε μια μεγάλη έκπληξη από τον μέντορα του, τον Κώστα Τσιάνο που ήταν ο άνθρωπος που του έδωσε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία.

«Κάποια στιγμή του είπα το εξής, τότε, στο Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. “Επειδή κάνω έναν προγραμματισμό και είσαι ικανότατος, θέλω να σε ρωτήσω τι θα ήθελες να κάνεις;”. “Θέλω να φύγω” μου είπε και μ’ άρεσε πολύ αυτό. Ενώ κατείχε μια θέση στέρεη εκεί πέρα, στο θέατρο, πρωταγωνιστής ήθελε να φύγει γιατί δεν μπορούσε το δημοσιοϋπαλληλικι” εκμυστηρεύτηκε, μεταξύ άλλων, ο πολύπειρος σκηνοθέτης την ώρα που ο Φάνης Μουρατίδης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του στο πλατό όσο περιέγραφε τον τρόπο που του πρόσφερε, λίγο αργότερα, δυο μικρούς ρόλους», είπε αρχικά ο Κώστας Τσιάνος.

Η συγκίνηση του Φάνη Μουρατίδη

Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι μόνο που ‘ναι εξαιρετικός ηθοποιός, είναι καλός άνθρωπος. Καλού ήθους. Χαίρομαι πάρα πολύ που προχωράει πολύ σπουδαία και έχει κάνει μια υπέροχη οικογένεια, έχει δυο παιδιά καταπληκτικά. Ε, κάπως βοήθησα και εγώ. Αλλά τι τον βοήθησα; Με τους δυο μικρούς ρόλους; Ναι, αν έλεγε όχι, μπορεί να ήταν άλλος ο δρόμος του».

«Συγκινήθηκα γιατί είναι μια ιστορία που την λέω και ακούγεται ψεύτικη. Δηλαδή σου λέει ο άλλους “αποκλείεται, τώρα, τι λέει;” και πολλοί δεν με πιστεύουν, νομίζουν ότι λέω ψέματα. Γενικώς μ’ αρέσουν τα ψέματα, αυτό είναι αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι χωρίς το ψέμα δεν θα κάναμε τίποτα σήμερα», σημείωσε συγκινημένος ο Φάνης Μουρατίδης.

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Η αδελφή του εισέβαλε στο πλατό του Moments

Από τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε η αδελφή του, Νίκη, κρατώντας το αγαπημένο του γλυκό, ενώ μαζί αναπόλησαν όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του, Αργυρώ Μουρατίδου, θυμήθηκε με τη σειρά της τη στιγμή που ο γιος της αποφάσισε να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και να μετακομίσει στην Αθήνα, προκειμένου να ακολουθήσει το όνειρό του στην υποκριτική.

«Eίναι εκεί πάντα για μένα» είπε, ανάμεσα σε άλλα η αδελφή του ηθοποιού.