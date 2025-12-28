Ο ηθοποιός αποκάλυψε τι συνέβη.

Ένα απίστευτο και τραγελαφικό περιστατικό που βίωσε μοιράστηκε με τη Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου ο Φάνης Μουρατίδης.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε κάνει μια βίντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν- ο οποίος είχε εκθειάσει τη σειρά Maestro στα social media- και την ώρα εκείνη είχε μια παρέμβαση από τον έναν του γιο.

«Έκανα μια βίντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν στις 23.30 το βράδυ. Με πήραν τηλέφωνο από τους Παξούς κάποιοι φίλοι και μου είπαν ότι είναι εκεί κάποιος που θέλει να μου μιλήσει. Περιμένοντας να δω αυτόν που θέλει να μου μιλήσει, είδα τον Μόργκαν Φρίμαν…Το να μου μιλάει ο απόλυτος μου ήταν λίγο κάπως…» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Το σοκ σε όλο αυτό ξέρεις ποιό είναι; Αφού είπαμε ό,τι είπαμε με τον άνθρωπο, μου λέει στο τέλος “πες μου και χρόνια πολλά γιατί είναι τα γενέθλιά μου” και του τραγούδησα το Happy Birthday. Εκείνη την ώρα ακούει ο γιος μου τα ταρζανοαγγλικά μου και βγαίνει έξω έξαλλος και μου λέει, “τι σε έχει πιάσει σήμερα, μας έχεις τρελάνει με αυτά τα αγγλικά σου”».

«Και του κάνω νόημα να έρθει στην κλήση. Βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο – αυτή η εικόνα είναι μαγική – βλέπει τον Μόργκαν Φρίμαν, και κάνει, “ωχ, ο Μόργκαν”. Ήταν πριν κάνει την ανάρτηση για το Maestro. Για εμάς ήταν τεράστια τιμή η ανάρτηση αυτή που έκανε…» κατέληξε ο Φάνης Μουρατίδης.

