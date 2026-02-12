Οι ψησταριές λειτούργησαν αδιάκοπα.

Σε μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή μετατράπηκε η πλατεία της Βαρβακείου Αγοράς την Τσικνοπέμπτη, με τον Δήμο Αθηναίων να συγκεντρώνει πλήθος πολιτών και επισκεπτών στο ιστορικό κέντρο. Οι ψησταριές λειτούργησαν αδιάκοπα. 800 κιλά κρέας – 6.000 καλαμάκια και 3.000 σούβλες κεμπάπ – «ρίχτηκαν» στα κάρβουνα σε ψησταριές που έφταναν τα 8 μ. και προσφέρθηκαν δωρεάν στο κοινό, τιμώντας το έθιμο του τσικνίσματος και αναδεικνύοντας την πλατεία σε επίκεντρο κεφιού και συλλογικής χαράς.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Στη Βαρβάκειο σήμερα γίναμε όλοι μια παρέα. Αφήσαμε τις έγνοιες μας για λίγο και γλεντήσαμε με την ψυχή μας, μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι και επισκέπτες. Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει με πολλές εκδηλώσεις να σκορπίζει το κέφι της Αποκριάς σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Σας περιμένουμε».

Η γιορτή άρχισε νωρίτερα από την Πλατεία Συντάγματος στις 11.00 από όπου ξεκίνησε η μεγάλη εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Η πομπή κατέληξε στην Πλατεία Κοτζιά, με την αναπαράσταση του αυθεντικού νησιωτικού εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου, μεταφέροντας στο κέντρο της Αθήνας στοιχεία της νησιωτικής αποκριάτικης παράδοσης.

Παράλληλα στις 11:00 στην πλατεία της Βαρβακείου αγοράς τον τόνο έδωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Στις 11:30, ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων παρουσίασαν χορούς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ενισχύοντας τον λαογραφικό χαρακτήρα της ημέρας. Στη συνέχεια το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων με ένα λαϊκό πρόγραμμα, ξεσήκωσε όλους τους παρισταμένους στον χορό.

Ο Δήμος Αθηναίων ευχαριστεί θερμά για τη χορηγική υποστήριξη τους ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Βίκος Cola και Φιξ Άνευ, που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της διοργάνωσης.