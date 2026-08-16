Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τον τραυματισμό δύο εργατών κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε εργοστάσιο της Alouman στα Οινόφυτα.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος υποστηρίζει ότι το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της τήρησης των μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας και κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά:

«Ο τραυματισμός δύο εργατών κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο εργοστάσιο της Alouman στα Οινόφυτα επαναφέρει στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της τήρησης των αναγκαίων μέτρων Υγείας και Ασφάλειας, για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων.

Για άλλη μια φορά, μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε δύο ακόμα νεκρούς εργαζόμενους σε μια χώρα της Ευρώπης που κάθε χρόνο μετρά εκατοντάδες απώλειες ζωών σε εργατικά δυστυχήματα.

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Τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια οδυνηρή πραγματικότητα που πηγάζει από την αδυναμία επαρκών ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, μετά την αποδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας. Το σήμα της χαλάρωσης δόθηκε από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.

Ωστόσο, τα τραγικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δεν στάθηκαν αρκετά για να την αλλάξει η κυβέρνηση. Εξάλλου, όπως είχε αποφανθεί και ο υπουργός Υγείας για την «Βιολάντα», αμέσως μετά την έκρηξη με τους πέντε θανάτους, το εργοστάσιο «είχε όλα τα επίπεδα ασφαλείας».

Αυτό είναι το σκεπτικό τους. Αφού, λοιπόν, δεν αλλάζει η πολιτική, είναι καιρός να αλλάξει η κυβέρνηση που την ασκεί.

Μόνο μια προοδευτική διακυβέρνηση μπορεί να δρομολογήσει θετικές αλλαγές και στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, προς όφελος των εργαζομένων».