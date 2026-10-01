Ο Γιώργος Φλωρίδης επανέφερε το αφήγημα περί δημιουργίας 50.000 λογαριασμών στα social media πριν τις μεγάλες κινητοποιήσεις για τα Τέμπη. Χωρίς όμως λεπτομέρειες.

Το ότι ο Γιώργος Φλωρίδης εμφανίζεται αμετανόητος για τη φράση του «όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα», ενώ ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, είναι από μόνο του εντυπωσιακό.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι το γεγονός ότι σήμερα μίλησε για… συνωμοσία που αποκάλυψε ο ίδιος και για… συνωμότες πολιτικούς, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά την αποπομπή του.

Όταν, δε, ρωτήθηκε από τους παρουσιαστές της εκπομπής του ΣΚΑΪ να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, μίλησε για αποδείξεις. Ποια είναι τα τεκμήρια που, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν τη συνωμοσία; Οι «50.000 λογαριασμοί (στα social media) που ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού» πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. «Ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους και όλο αυτό αποδείχθηκε ένα ψέμα», συνέχισε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Φλωρίδης λέει κάτι τέτοιο. Επειδή, όμως, είναι υπουργός Δικαιοσύνης και όχι θαμώνας σε κάποιο καφενείο, όπου μπορεί κανείς να λέει ό,τι θέλει χωρίς να χρειάζεται να το τεκμηριώσει, μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε κι εμείς ποιες ακριβώς είναι αυτές οι αποδείξεις;

Διότι από τότε που έβαλε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό στον δημόσιο διάλογο, ακόμα περιμένουμε. Για το θέμα, υπενθυμίζουμε, είχε ερωτηθεί και ο Παύλος Μαρινάκης τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή απάντηση. «Φαντάζομαι, ο υπουργός Δικαιοσύνης, όπως έχει αποδείξει σε όλη αυτή τη διάρκεια της θητείας του, ότι δεν λέει τίποτα στην τύχη, αλλά δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε και πάρα πολλές αποδείξεις. Σίγουρα υπάρχουν, για να το λέει, αλλά θα τις παρουσιάσει εφόσον ερωτηθεί», είχε πει.

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Ερωτήσεις έγιναν, όμως οι αποδείξεις δεν έχουν παρουσιαστεί. Μια ενδεικτική λίστα, ρε αδερφέ, από αυτούς τους 50.000 λογαριασμούς που φέρονται να ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού. Κάποιο στοιχείο για το ποια ήταν αυτή η χώρα. Μια έρευνα, μια έκθεση, ένα έγγραφο, μια ενδεικτική λίστα αυτών των λογαριασμών. Κάτι που να μας επιτρέπει να περάσουμε από το «το είπε ο υπουργός» στο «αυτό πράγματι συνέβη».

Μ. Καλ.