«Όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραμένει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης στον ΣΚΑΪ.

«Φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνομωσίες, ενώ ο ίδιος αν και ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός επιχείρησε να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια, πριν καν επιληφθεί της έρευνας το δικαστικό συμβούλιο», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Αποκαλύφθηκε η αναξιοπιστία και η βαθύτατα αντιθεσμική στάση του μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, που σήμερα αναγκάζεται να παραδεχθεί οτι τελικά έγινε και ίσως συνετέλεσε να χαθούν στοιχεία.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραμένει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της».

Καταλήγοντας το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει: «Είναι ζήτημα διαφάνειας η άμεση παραίτηση ή αποπομπή του».