Σκοπός είναι η πραγματοποίηση ερευνών για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος

Η Τουρκία εξέδωσε navtex για την έξοδο του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο, με σκοπό την πραγματοποίηση ερευνών για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος.

Η Navtex, με αριθμό 0953/26 που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας έχει ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει περιοχές νότια της Τουρκίας έως την θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου.

Σύμφωνα με την οδηγία, το Oruc Reis θα συνοδεύουν τα πλοία Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.