Μεταξύ εκείνων που έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη ήταν και ο Ιρανός ομόλογος του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε τη Δευτέρα από την ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα, αφού οι διαπραγματεύσεις περιήλθαν σε αδιέξοδο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή που επικαλείται το Axios.

Αν και οι Ιρανοί πιθανότατα θα αναχωρούσαν σύντομα ούτως ή άλλως, η κίνηση του Ρούμπιο ήταν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική επίπληξη και ανέδειξε το κλίμα δυσπιστίας μεταξύ των δύο χωρών, εν μέσω άκαρπων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Διαμεσολαβητές από το Κατάρ προσπάθησαν να επιτύχουν διπλωματική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά σημείωσαν ελάχιστη πρόοδο, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει.

Μεταξύ εκείνων που έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη ήταν και ο Ιρανός ομόλογος του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Ήταν ώρα να φύγουν»

«Ο υπουργός Ρούμπιο έδιωξε την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία είχε παραμείνει περισσότερο απ’ όσο ήταν ευπρόσδεκτη. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε ολοκληρωθεί, οπότε ήταν ώρα να φύγουν», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

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Το πρωί της Δευτέρας, ο Λευκός Οίκος εκτιμούσε ότι ενδέχεται να σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν αργότερα μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, μέχρι αργά το απόγευμα είχε καταστεί σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Στη συνέχεια, το βράδυ της Δευτέρας, κατόπιν εντολής του Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική αποστολή στον ΟΗΕ ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του Αραγτσί ότι έπρεπε να εγκαταλείψει αμέσως τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε για το αεροδρόμιο λίγες ώρες αργότερα και επιβιβάστηκε σε πτήση από τη Νέα Υόρκη προς τη Ντόχα τα ξημερώματα της Τρίτης.

Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ απαίτησαν από την ιρανική αντιπροσωπεία να αποχωρήσει, αλλά ανέφερε ότι ο Αραγτσί είχε ούτως ή άλλως προγραμματίσει να επιστρέψει στην Τεχεράνη το βράδυ της Δευτέρας.

Τραμπ: «Ίσως τους ανατινάξω»

Καταριανοί διαμεσολαβητές συνεχίζουν να συνομιλούν και με τις δύο πλευρές σχετικά με την πρόταση συμβιβασμού, σύμφωνα με περιφερειακές πηγές.

«Ίσως τους ανατινάξω», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με ένα καθεστώς που ο ίδιος χαρακτηρίζει τρελό. «Ίσως τους ανατινάξω. Πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση. Ή θα τους ανατινάξουμε ή θα κάνουμε συμφωνία. Αλλά ο χρόνος πλησιάζει. Θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Με πληροφορίες από Axios