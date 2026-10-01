Η Κρίστα Πάικ, η οποία επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα θανατωνόταν στο Τενεσί εδώ και πάνω από δυο αιώνες και η πρώτη στις ΗΠΑ από το 2023, είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για έγκλημα που διέπραξε όταν ήταν ακόμη έφηβη.

Η 50χρονη Κρίστα Γκέιλ Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί στις 10 το πρωί της Τετάρτης για τη δολοφονία που διέπραξε το 1995 σε ηλικία 18 ετών. Θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

Οι αξιωματούχοι χορήγησαν πράγματι στην Πάικ δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, όπως ανέφεραν οι συνήγοροι της. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν πρωτοφανές: Μετά τη χορήγηση θανατηφόρου ένεσης, η Πάικ ήταν ζωντανή και ροχάλιζε δυνατά.

Επτά ακόμη άνθρωποι έχουν επιζήσει από ιατρικά προβλήματα λόγω της αποτυχίας της ομάδας εκτέλεσης να βρει φλέβα για να χορηγήσει τα φάρμακα της θανατηφόρου ένεσης, αλλά κανείς δεν έχει παραμείνει ζωντανός αφού έλαβε τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες εκτελέσεις, σημειώνει η Ρόμπιν Μ. Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή.

Δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες και παρακολουθούσαν τη διαδικασία από ξεχωριστό δωμάτιο δήλωσαν πως η Πάικ παρέμεινε ξύπνια και σε κάποιο σημείο σήκωσε το κεφάλι της και ρώτησε τους αξιωματούχους της φυλακής αν ήταν φυσιολογικό να νιώθει «έτσι» το χέρι της. Δεν έγινε σαφές σε τι αναφερόταν. Μέχρι τις 8:26 μ.μ., οι μάρτυρες της εκτέλεσης ανέφεραν ότι είχε χορηγηθεί η δεύτερη δόση πεντοβαρβιτάλης. Η Πάικ συνέχισε να ακούγεται να ροχάλιζε πίσω από την κλειστή κουρτίνα μέχρι που το μικρόφωνο έκλεισε στις 8:53 μ.μ. Τη στιγμή εκείνη οι μάρτυρες έλαβαν την εντολή να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Οι δικηγόροι της Πάικ κατέθεσαν επείγουσα αίτηση αργά την Τετάρτη στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ζητώντας την άμεση διακοπή και αναστολή της εκτέλεσης, δηλώνοντας ότι βρισκόταν σε «περιττή αγωνία» και ότι παραβιαζόταν το δικαίωμά της να εκτελεστεί απαλλαγμένη από μια σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία. Κατέθεσαν επίσης αιτήσεις στο Εφετείο της 6ης Περιφέρειας και στο περιφερειακό δικαστήριο.

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Το έγκλημα της Πάικ και η ψυχική της ασθένεια

Η Πάικ και το αγόρι της καταδικάστηκαν το 1995 για τον ξυλοδαρμό και τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, συμμαθήτριάς τους σε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στο Νοξβίλ. Η υπόθεση είχε λάβει τότε ιδιαίτερη δημοσιότητα εν μέρει εξαιτίας ενός πενταγράμμου που ήταν χαραγμένο στο σώμα της Σλέμερ. Αυτό όπως και άλλα στοιχεία του εγκλήματος πυροδότησαν φόβους για λατρεία του Σατανά.

Η Πάικ δεν αρνείται ότι διέπραξε τη δολοφονία, αλλά οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι η πολιτεία θα πρέπει να λάβει υπόψη την ηλικία της εκείνη τη στιγμή, την ψυχική της ασθένεια και τους ισχυρισμούς της περί σοβαρής σεξουαλικής κακοποίησης.

«Είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να είναι έτοιμο να εκτελέσει μια επιζήσα βιασμού και παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, της οποίας το σώμα ενόρκων δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να λάβει υπόψη αυτά τα γεγονότα κατά τη στάθμιση της ηθικής της υπαιτιότητας», έγραψαν οι συνήγοροί της σε κατάθεσή τους.

Μετά τη δολοφονία, η Πάικ διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Στην αίτησή της για απονομή χάριτος, δήλωσε ότι ήθελε απλώς να τσακωθεί με τη Σλέμερ, αλλά τη σκότωσε εν μέσω υστερίας, αφού δεν μπόρεσε να «πατήσει φρένο».

«Ήμουν ένα ψυχικά άρρωστο 18χρονο παιδί. Μου πήρε πολλά χρόνια ακόμη και για να συνειδητοποιήσω τη σοβαρότητα αυτού που είχα κάνει. Ακόμη περισσότερα για να αποδεχτώ πόσες ζωές επηρέασα. Πήρα τη ζωή του παιδιού, της αδερφής, της φίλης κάποιου. Με αηδιάζει τώρα να σκέφτομαι ότι είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα», έχει δηλώσει η Πάικ.

Πηγή: CNN