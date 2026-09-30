«Ο Τσίπρας δεν μου συγχωρεί ότι αγωνίστηκα σκληρά για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνομωσία και αυτή η απάτη που έβγαλε στον δρόμο εκατομμύρια Έλληνες που πίστευαν ότι κάτι έγινε», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ως απολύτως δικαιωμένη χαρακτηρίζει την επίμαχη δήλωσή του για το «μπάζωμα» και τα «μπάζα» ο Γιώργος Φλωρίδης παρά τη χθεσινή παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για το «μπάζωμα» στα Τέμπη.

«Η πιο δικαιωμένη φράση είναι αυτή, αλλά η φράση είναι ότι ‘όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα’», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1» και τόνισε πως η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται διότι έγιναν επεμβάσεις στο χώρο οι οποίες ενδεχομένως να οδηγούσαν σε απώλεια στοιχείων. Κανένα στοιχείο δεν χάθηκε».

Αναφορικά με το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για παραίτησή του, ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε: «Που κολλάει ο Φλωρίδης στην υπόθεση αυτή; Ο κ. Τσίπρας δεν μου συγχωρεί ότι αγωνίστηκα σκληρά για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνομωσία και αυτή η απάτη που έβγαλε στον δρόμο εκατομμύρια Έλληνες που πίστευαν ότι κάτι έγινε».

Αναλυτικά:

Για το αν μετάνιωσε για τη δήλωσή του περί μπαζώματος μετά από τη χθεσινή παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε: «Η πιο δικαιωμένη φράση είναι αυτή αλλά η φράση είναι ότι «όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Επειδή αυτό συνεχιζόταν στη Βουλή και το επόμενο διάστημα, και εμφανίζονταν διάφοροι από την αντιπολίτευση για να λένε αυτή τη φράση αλλά όχι σωστά, σηκώθηκε ο κ. Βελόπουλος και είπε «τι διαμαρτύρεστε αφού για μένα το είπε ο Φλωρίδης. Όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος δεν μπορεί να αποκοπεί αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνομωσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και από άλλες δυνάμεις απέξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση η οποία ήταν μια λέξη συγκάλυψη».

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Στη συνέχεια τόνισε: «Η παραπομπή του κ.Τριαντόπουλου γίνεται διότι έγιναν επεμβάσεις στο χώρο οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Υποθετική είναι η απόφαση της παραπομπής «θα μπορούσαν να χαθούν στοιχεία», η απάντηση που διερευνήθηκε από την ανάκριση, από τη δίκη που διεξάγεται από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανακρίσεως, όλα αξιολογήθηκαν και οδηγήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο με 35 κατηγορούμενους.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία διερεύνησε αν είχαμε μεταφορά παράνομου φορτίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα παράνομο φορτίο δεν υπήρχε και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Κατά συνέπεια αυτή η φοβερή κατηγορία ότι το μπάζωμα έγινε για να συγκαλυφθεί ευθύνη της κυβέρνησης για λαθρεμπόρια και στοιχεία αυτό έχει καταρριφθεί παντελώς».

«Ο Τσίπρας δεν μου συγχωρεί ότι αγωνίστηκα για να μπορέσει να αποκαλυφθεί η συνομωσία και η απάτη»

Κληθείς να σχολιάσει το αίτημα του κ. Τσίπρα για παραίτησή του, απάντησε: «Που κολλάει ο Φλωρίδης στην υπόθεση αυτή; Η δήλωση μου αυτή είναι η απολύτως δικαιωμένη δήλωση. Ο κ. Τσίπρας δεν μου συγχωρεί, και όλοι της αντιπολίτευσης, ότι εγώ αγωνίστηκα πολύ σκληρά στο πολιτικό πεδίο για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνομωσία και αυτή η απάτη που έβγαλε στον δρόμο εκατομμύρια Έλληνες που πίστευαν ότι κάτι έγινε. Αυτό είναι που τους τρελαίνει».

Στη συνέχεια τόνισε: «Να ζητάει ο Τσίπρας την παραίτησή μου για μια δήλωση που έχει δικαιωθεί την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός ενώ είχανε καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι έπαιζε εκείνο το θέατρο «πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα» και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κ. Τσίπρας τότε και σε αυτά που δηλώνει σήμερα».