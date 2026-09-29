Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο πρώην διοικητής της Τροχαίας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο πρώην διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αυτό που χωρίς καμία αμφιβολία προκύπτει από τις μέχρι τώρα καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων είναι ότι η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών υπήρξε από τις πρώτες ώρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα…προβληματική. Συγγενείς μάλιστα, τη χαρακτήρισαν έως και εγκληματική, με παραλείψεις που οδήγησαν τελικά στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο.

Η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των θυμάτων των Τεμπών έγινε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Όπως κατέθεσαν οι γονείς καλούνταν από τους αστυνομικούς - στην καλύτερη περίπτωση – να μεταβούν στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, να δουν τα προσωπικά αντικείμενα που βρισκόταν εκεί, να ξεχωρίσουν αυτά των ανθρώπων τους και να τα παραλάβουν. Χωρίς προηγουμένως τα αντικείμενα να εξεταστούν και, κυρίως χωρίς κάποιο έγγραφο παραλαβής παράδοσης!

Στη χειρότερη περίπτωση, συγγενής θύματος κατέθεσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από αστυνομικό, ο οποίος του παρέδωσε το υπηρεσιακό τηλέφωνο του νεκρού του στο πεζοδρόμιο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας!

Βιολογικό υλικό στα… συρτάρια του Εφετείου!

Από τις καταθέσεις δε, της συντριπτικής πλειοψηφίας (τουλάχιστον μέχρι σήμερα γονιών και συγγενών θυμάτων προκύπτουν ελλείψεις και παραλείψεις στην ανακριτική διαδικασία. Η καταστροφή των φυαλιδίων αίματος και των στυλεών, που διέταξε ο Εφέτης Ανακριτής κ. Μπακαΐμης μόλις 40 μέρες μετά το δυστύχημα ήταν κοινό στοιχείο των καταθέσεων γονιών και συγγενών θυμάτων. Όπως και η φύλαξη οστών σε διπλανό του Εφέτη Ανακριτή γραφείο.

Πρόκειται για οστά, που βρέθηκαν διαφορετικές χρονικές στιγμές, από διαφορετικούς φορείς (αστυνομία, πυροσβεστική, Anubis) σε διαφορετικούς χώρους (στο ιδιωτικό οικόπεδο, που μεταφέρθηκαν τα χώματα με το βιολογικό υλικό, στο Κουλούρι που φυλάσσονται επίσημα τα συντρίμμια, κ.λπ). Και όμως όλα αυτά τα οστά φυλάσσονταν μαζί από τον κ. Μπακαΐμη σε διπλανό του δικού του γραφείο. Δεν εξετάστηκαν ποτέ. Σχετική αίτηση που είχε καταθέσει ο Παύλος Ασλανίδης, διά του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη είχε απορριφθεί τόσο από τον Εφέτη Ανακριτή όσο και από το Δικαστικό Συμβούλιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τώρα πια, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καλείται να κάνει τις ενέργειες που δεν έγιναν… Στο αίτημα που κατέθεσε στην έδρα ο κ. Γιάννης Μαντζουράνης ζητά:

1) Να παραγγείλετε τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποσαφηνισθεί:

i. Πόσα είναι τα οστά, που ανευρέθησαν στον τόπο του εγκλήματος και στα υπόλοιπα σημεία, όπου κατέληξαν αδρανή υλικά και διαμελισμένα μέλη των θυμάτων μετά το ξεμπάζωμα και μπάζωμα του πεδίου της σύγκρουσης;

ii. Πού φυλάσσονται;

2) Να παραγγείλετε τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων βιοχημικών, χημικών, ιστολογικών, τοξικολογικών εξετάσεων και των απαραίτητων εξετάσεων DNA ώστε να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου αλλά και να ταυτοποιηθούν, τα άτομα στα οποία ανήκουν τα οστά.

Τα χαμένα στοιχεία

Από την αρχή, από τις πρώτες ώρες μετά την σύγκρουση των δύο τρένων, τον θάνατο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 180 το βασικό μέλημα των αρχών ήταν η… αποκατάσταση του χώρου. Αυτό τουλάχιστον ήταν το βασικό επιχείρημα, το οποίο εκφραζόταν ακόμη και από επίσημες ανακριτικές αρχές.

«Έπρεπε να μπουν οι μπουλντόζες ώστε να σηκωθούν τα βαγόνια για να σωθούν άνθρωποι», ήταν φράση που κατά κόρον λεγόταν τον πρώτο καιρό. «Έπρεπε να αποκατασταθεί σύντομα η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Αθήνας»… «Έπρεπε να μπουν οι μπουλντόζες διότι από κάτω από το σημείο του δυστυχήματος περνά σωλήνας φυσικού αερίου»! ήταν η φράση που λέχθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη.

Οι άνθρωποι βέβαια δεν σώθηκαν καθώς δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας. Οι άνθρωποι δεν σώθηκαν και η αλήθεια, που τρεισήμισι χρόνια ζητούν οι γονείς και οι συγγενείς άρχισε να μεταφέρεται με μπουλντόζες, λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, σε γειτονικά οικόπεδα και στο Κουλούρι. Μαζί με ανθρώπινα μέλη θυμάτων…

Η παραπομπή Τριαντόπουλου

Σύμφωνα με όλες τις καταθέσεις των γονιών και των συγγενών από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, μπουλντόζες και γερανοί άρχισαν να μεταφέρουν χώματα. Άρχισαν δηλαδή να αλλοιώνουν τον χώρο του δυστυχήματος, κόντρα σε όλα τα διεθνή πρωτόκολλα, που προβλέπουν ότι ένας τόπος πολύνεκρου δυστυχήματος περιφράσσεται με κορδέλα, εξετάζονται τα πάντα και αποδίδεται αφού εξεταστούν τα πάντα.

Στην περίπτωση των Τεμπών γονείς και τεχνικοί σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι δεν εξετάστηκε τίποτα. Ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος που έφτασε στον χώρο, στελέχη του ΟΣΕ, της HELLENIC TRAIN, στελέχη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εργάστηκαν για να μπαζωθεί και να ξεμπαζωθεί ο χώρος. Και έτσι να χαθούν χρήσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές;

Πολύ καιρό μετά το δυστύχημα, στο πλαίσιο της έρευνας της υπόθεσης Τριαντόπουλου και των υπολοίπων που παραπέμπονται πλέον μαζί του στο Ειδικό Δικαστήριο, ισχυρίστηκαν ότι δεν έδωσαν ποτέ έγγραφη συγκατάθεση για την αλλοίωση του χώρου και, κυρίως δεν πήγαν ποτέ στον τόπο του δυστυχήματος.

Οι γονείς βρήκαν το οικόπεδο, που μεταφέρθηκαν τα χώματα μαζί με βιολογικό υλικό των παιδιών τους. Οι γονείς έψαχναν, αναζητούσαν, έκαναν αιτήσεις…

Οι γονείς κατέθεσαν στο πλαίσιο της ανάκρισης της υπόθεσης Τριαντόπουλου για τον συντονιστικό του ρόλο, για τις ενέργειες που οδήγησαν στο μπάζωμα του σημείου του δυστυχήματος.

Με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο πρώην διοικητής της Τροχαίας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο πρώην διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ειδικά για τον τελευταίο έχουν καταθέσει και τα μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που παρότι έφτασαν λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στο πεδίο, εκδιώχθηκαν και δεν προχώρησαν ποτέ σε έρευνες.

Κάπως έτσι, με νωπές τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι «όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα», φτάσαμε τρεισήμισι χρόνια μετά στην παραπομπή Τριαντόπουλου και των υπολοίπων 4 κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο. Την ίδια ώρα ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κ. Αχ. Καραμανλής δεν έχει ακόμη απολογηθεί...