Ολοκληρώθηκε το λεύκωμα αφιερωμένο στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη θεωρείται μέχρι και σήμερα μία από τις σημαντικότερες φιγούρες του ελληνικού κινηματογράφου, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη της υποκριτικής και του θεάτρου.

Μέχρι και σήμερα, τριάντα χρόνια από το θάνατό της, οι ταινίες που πρωταγωνίστησε κατέχουν ξεχωριστή θέση στην συνείδηση των ανθρώπων και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα ενδιαφέροντος της ελληνικής showbiz.

Ο Μάκης Δελαπόρτας, σε συνεργασία με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, το Στούντιο Κλεισθένης και τις εκδόσεις Άγκυρα, δημιούργησαν το πιο εντυπωσιακό λεύκωμα αφιερωμένο στην σπουδαία ηθοποιός, και ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του.

Το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, μέσα από ανάρτηση στα social media, οι εκδόσεις Άγκυρα, γνωστοποίησαν ότι το βιβλίο είναι έτοιμο και ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει και επίσημα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας.

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η ανακοίνωση για το λεύκωμα «Η Αλίκη μέσα από το φακό του Κλεισθένη

«Μόλις το παραλάβαμε!

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Και ο Μάκης Δελαπόρτας είχε τέτοια αγωνία να το πιάσει επιτέλους στα χέρια του - αν και με τα 1,900 kg του θέλει… γερά χέρια! - και να δει από κοντά το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά από τόσο καιρό δουλειάς, αγωνίας, επιλογών και αμέτρητων λεπτομερειών, ήρθε εκείνη η μοναδική στιγμή που όλα όσα δουλεύαμε τόσο καιρό έγιναν επιτέλους βιβλίο.

Στην καρδιά αυτής της έκδοσης βρίσκεται το ανεκτίμητο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό του Κλεισθένη. Ένα υλικό που διασώζει μοναδικές στιγμές της Αλίκης και μας επιτρέπει, δεκαετίες αργότερα, να τη συναντήσουμε ξανά μέσα από το βλέμμα ενός ανθρώπου που τη φωτογράφισε όσο λίγοι.

Μέσα από τον φακό του βλέπουμε όχι μόνο τη μεγάλη σταρ, αλλά και την Αλίκη πίσω από τον μύθο: αυθόρμητη, λαμπερή, τρυφερή, οικεία. Εικόνες που αποτελούν πλέον κομμάτι της πολιτιστικής μας μνήμης και που συγκεντρώνονται σε αυτή την έκδοση με τον σεβασμό που τους αξίζει.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Παπαμιχαήλ, που αγκάλιασε αυτή την έκδοση και μας εμπιστεύτηκε σε ένα τόσο ξεχωριστό εγχείρημα για τη μητέρα του.

Και φυσικά, ένα μεγάλο μπράβο στον Μάκη Δελαπόρτα, που με αγάπη και αφοσίωση ένωσε αυτό το πολύτιμο υλικό, τις φωτογραφίες, τις μνήμες και τις ιστορίες σε ένα βιβλίο-αφιέρωμα.

Νομίζω πως για το αποτέλεσμα όλοι παίρνουν 10 με τόνο - και λίγα λέμε!

Σε λίγες ημέρες, το «Αλίκη μέσα από τον Φακό του Κλεισθένη» θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων σε όλη την Ελλάδα.

Αλίκη, πιστεύουμε πως κάπου εκεί ψηλά θα νιώθεις περήφανη…».

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