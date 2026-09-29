Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στο Μιλάνο.

Για ακόμη μία φορά η Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της και ότι η μόδα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση, με την ίδια να πειραματίζεται συχνά με διάφορα στιλ και να καταφέρνει να τραβάει τα βλέμματα πάνω της.

Η ευρέως γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Μιλάνο, με αφορμή το Milan Fashion Week 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Η σταρ έδωσε το «παρών» σε σημαντικά fashion events με την παρουσία της να μην περνά απαρατήρητη και τις εμφανίσεις της να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Για μία από τις επίσημες εμφανίσεις της, η Τζένιφερ Λόπεζ, επέλεξε ένα κλασικό ανδρόγυνο look, με εμφανείς επιρροές από τη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders».

Η κλασική τραγιάσκα, η γραβάτα, το κοστούμι και το πουκάμισο, συνέθεσαν ένα αυστηρό αλλά ιδιαίτερα κομψό σύνολο, που παρέπεμπε αισθητά στη χαρακτηριστική αισθητική της σειράς.

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Η τραγουδίστρια άφησε για λίγο στην άκρη τα εντυπωσιακά φορέματα και αποφάσισε να κεντρίσει το ενδιαφέρον με μία εμφάνιση που την έκανε να μοιάζει… αγνώριστη.

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