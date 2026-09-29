Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της!», η ταινία αποτυπώνει τη σύγχρονη, ανάλαφρη πλευρά του snacking μέσα από τρεις απολαυστικές επιλογές ψημένες στον φούρνο.

Η δημοφιλής ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της νέας διαφημιστικής καμπάνιας της Ohonos Snack, η οποία βρίσκεται ήδη στον τηλεοπτικό αέρα και στα ψηφιακά κανάλια, συγκεντρώνοντας θερμές αντιδράσεις από το κοινό.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται η νέα σειρά Jumbo Φούρνου, μια καινοτόμα πρόταση που συνδυάζει την τραγανή απόλαυση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου, ισορροπημένου τρόπου ζωής.

Μια κινηματογραφική ματιά στις στιγμές της καθημερινότητας

Η νέα διαφημιστική ταινία ξεχωρίζει για τη φρέσκια αισθητική, τον δυναμικό ρυθμό και τη φυσική εκφραστικότητα της Κλέλιας Ανδριολάτου, η οποία μας ξεναγεί σε διαφορετικά στιγμιότυπα μιας γεμάτης ημέρας.

Από τη χαλαρή διάθεση στο σπίτι και την ενεργητικότητα της πρωινής προπόνησης, μέχρι μια αναπάντεχη κινηματογραφική συνάντηση κάτω από τη βροχή, η αφήγηση υπενθυμίζει με αισιοδοξία ότι «Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της!». Κάθε τέτοια στιγμή αποκτά τη δική της γευστική ταυτότητα, αναδεικνύοντας ένα σνακ που ταιριάζει απόλυτα στους γρήγορους αλλά και συνειδητούς ρυθμούς του σήμερα.

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Η άνοδος του ισορροπημένου snacking και η καινοτομία στο ράφι

Τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο προϊόντα που προσφέρουν εξαιρετική γεύση διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ποιότητας και διατροφικής ισορροπίας. Τα νέα Jumbo Φούρνου απαντούν σε αυτή την ανάγκη, τοποθετώντας την ποιότητα και την καινοτομία στον πυρήνα της συνταγής τους.

Με αργό ψήσιμο στον φούρνο αντί για το παραδοσιακό τηγάνισμα, η σειρά πετυχαίνει εξαιρετικά τραγανή υφή και καθαρή γεύση, ενώ συνοδεύεται από ουσιαστικά διατροφικά πλεονεκτήματα:

Ψημένα στον φούρνο (Oven Baked): Διαδικασία ψησίματος που αναδεικνύει το άρωμα και την τραγανότητα της πατάτας.

50% λιγότερα λιπαρά: Σημαντικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά σε σχέση με τα κλασικά τραγανά πατατάκια.

Με λιγότερο αλάτι: Ήπιο και ισορροπημένο γευστικό αποτέλεσμα που σέβεται την καθημερινή διατροφή.

Clean Label φιλοσοφία: Χωρίς συντηρητικά, χωρίς τεχνητές χρωστικές και χωρίς γλουτένη (Gluten Free), καθιστώντας τα κατάλληλα για όλη την οικογένεια.

Τρεις γευστικές προτάσεις με θετική αποδοχή στα σημεία πώλησης

Η σειρά έχει ήδη τοποθετηθεί στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και στα σημεία μικρής λιανικής πανελλαδικά, κερδίζοντας αμέσως την προτίμηση των καταναλωτών. Η συλλογή περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές γευστικές κατευθύνσεις:

Θαλασσινό Αλάτι (Sea Salt): Σε φωτεινή μπλε συσκευασία, αποτελεί την πιο καθαρή, κλασική εκδοχή για όσους αγαπούν την αυθεντική γεύση πατάτας με μια διακριτική νότα θαλασσινού αλατιού.

Μαύρο Πιπέρι & Αλάτι με Ελαιόλαδο: Σε κομψή μαύρη συσκευασία, προσφέρει ένα εκλεπτυσμένο γευστικό προφίλ με έντονο άρωμα φρεσκοτριμμένου πιπεριού και την αυθεντική πινελιά του ελαιολάδου.

Barbeque Λαχανικών (Veggies Barbeque): Σε ζεστή κόκκινη συσκευασία, συνδυάζει καπνιστές και πλούσιες αρωματικές νότες λαχανικών για μια πιο τολμηρή, απολαυστική εμπειρία.

Μαντέψτε ποια είναι: Το TikTok «πήρε φωτιά» πριν την αποκάλυψη

Πριν καν βγει το σποτ στον αέρα, το παιχνίδι είχε ήδη ξεκινήσει στα social media! Όλα άρχισαν με ένα άκρως μυστηριώδες teaser video στο TikTok, όπου οι followers κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τη λαμπερή πρωταγωνίστρια πίσω από τις σκιές και τα πρώτα πλάνα.

Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση από το τι συνέβη πίσω από τις κάμερες, τα αστεία στιγμιότυπα και την ενέργεια των γυρισμάτων με την Κλέλια Ανδριολάτου, μια βόλτα από τα επίσημα κανάλια της Ohonos Snack στο TikTok και το Instagram αρκεί για να μπείτε στο mood των νέων Jumbo Φούρνου!

{https://www.youtube.com/watch?v=SbbySIRdsG8}