Tα κέρδη προ φόρων της Real Consulting σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Real Consulting στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με σημαντική αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ τα κέρδη προ φόρων σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στη διάρκεια του εξαμήνου ολοκληρώθηκε παράλληλα η απόκτηση του 100% της OTS, ενώ διευρύνθηκε και ενισχύθηκε η μετοχική βάση του Ομίλου.

Οι πωλήσεις της Real Consulting ανήλθαν σε 29,083 εκατ. ευρώ, από 21,489 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 35,34%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επίδοση αντανακλά τόσο την οργανική ανάπτυξη όσο και την απόκτηση της OTS, τα οικονομικά μεγέθη της οποίας ενοποιούνται για την περίοδο από τις 19 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Real Consulting: Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στην τελική γραμμή της κερδοφορίας

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 7,156 εκατ. ευρώ έναντι 3,598 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας άνοδο 98,89%. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε αισθητά στο 24,61%, από 16,74% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 42,05%, στα 11,986 εκατ. ευρώ από 8,438 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να ανεβαίνει στο 41,21% από 39,27%. Η εταιρεία αποδίδει την εξέλιξη στη σταθερή ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών της, στη χρηματοοικονομική της κατάσταση και στη σταθερή πελατειακή βάση.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στην τελική γραμμή της κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 6,408 εκατ. ευρώ, έναντι 2,215 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 189,30%. Το περιθώριο κερδών προ φόρων υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας στο 22,03% από 10,31%. Η Real Consulting συνδέει την εξέλιξη τόσο με τη συστηματική ανάπτυξη των πωλήσεων όσο και με την αποτελεσματική διαχείριση των βασικών κατηγοριών οργανικών εξόδων.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,894 εκατ. ευρώ, έναντι 1,481 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 230,45%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφθασαν επίσης τα 4,894 εκατ. ευρώ, από 1,391 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 251,83%. Το αντίστοιχο περιθώριο καθαρών κερδών διαμορφώθηκε στο 16,83%, έναντι 6,47%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε 0,1829 ευρώ από 0,0666 ευρώ.

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Η ολοκλήρωση της απόκτησης του 100% της OTS αποτέλεσε μία από τις βασικές εταιρικές εξελίξεις της περιόδου

Σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα του εξαμήνου διαδραμάτισε η OTS. Για το διάστημα από τις 19 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, η εταιρεία συνεισέφερε στα ενοποιημένα αποτελέσματα έσοδα 6,619 εκατ. ευρώ και EBITDA 2,263 εκατ. ευρώ.

Εφόσον η εξαγορά είχε πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, η συνεισφορά της OTS στα ενοποιημένα μεγέθη του εξαμήνου θα ανερχόταν σε έσοδα 10,353 εκατ. ευρώ και EBITDA 3,083 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Real Consulting.

Η ολοκλήρωση της απόκτησης του 100% της OTS αποτέλεσε μία από τις βασικές εταιρικές εξελίξεις της περιόδου, μαζί με τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Real Consulting. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι δύο αυτές εξελίξεις δημιουργούν σταθερότερες βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου και την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους.