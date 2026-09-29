Στο real estate, η Intracom προχωρά παράλληλα σε νέα επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε συνεργασία με την Ten Brinke.

Σε κερδοφόρα τροχιά κινήθηκε η Intracom κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, την ώρα που ο Όμιλος επιταχύνει την υλοποίηση νέων επενδύσεων και συναλλαγών, με βασικούς άξονες τη συμφωνία για τη συγχώνευση της Ευρώπη Holdings με την CrediaBank και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στο real estate.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου Intracom διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 14 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τα 10,2 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική ήταν η επίδραση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Intracom, καθώς το κέρδος από τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου συμμετοχών ανήλθε σε 17,1 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμα και αποτιμώμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία της μητρικής έφθασαν τα 280,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν μηδενικός.

Σε επίπεδο Ομίλου, το ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 592,5 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε 437,5 εκατ. ευρώ και ο τραπεζικός δανεισμός σε 9,5 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ήταν αρνητικό κατά 8 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εξαιρουμένων των έκτακτων επιβαρύνσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση της συγχώνευσης της Ευρώπη με την CrediaBank, τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 8,6 εκατ. ευρώ.

Κεντρική θέση στις εξελίξεις καταλαμβάνει η Ευρώπη και η διαδικασία συγχώνευσής της με την CrediaBank. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Μάιο του 2026 και το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης έχει ήδη εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, με την ολοκλήρωση να τελεί υπό τις εγκρίσεις των γενικών συνελεύσεων, των αρμόδιων αρχών και τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών.

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Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intracom, ως μέτοχος της Ευρώπη Holdings , θα καταστεί μέτοχος της CrediaBank, λαμβάνοντας 82.921.311 νέες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,76%. Επιπλέον, πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Ευρώπη θα προχωρήσει σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,31 ευρώ ανά μετοχή. Για την Intracom το ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε 17,8 εκατ. ευρώ.

Η Ευρώπη εμφάνισε παράλληλα ισχυρή λειτουργική επίδοση στο πρώτο εξάμηνο, με άνοδο των επαναλαμβανόμενων εσόδων και κερδών από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις που συνδέονται με τη συγχώνευση, ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε 21,1 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intracom, Σωκράτης Κόκκαλης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα και τις επόμενες κινήσεις του Ομίλου, ανέφερε: «Η νέα συναλλαγή μεταξύ Ευρώπη Holdings και CrediaBank βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δίνοντας στον Όμιλο Intacom Holdings τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει τις σημαντικές υπεραξίες που έχει δημιουργήσει. Παράλληλα, η πρόσφατη συνεργασία μας με την TEN BRINKE, αναμένουμε να έχει αντίστοιχα σημαντικές αποδόσεις, ενώ ωριμάζουν τα σημαντικά μας έργα με κυρίαρχο το VORIA. Συνεχίζουμε συνεπείς στη βασική μας στρατηγική: την διατήρηση ενός ευέλικτου χαρτοφυλακίου συμμετοχών για τη δημιουργία υπεραξιών».

Στο real estate, η Intracom προχωρά παράλληλα σε νέα επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε συνεργασία με την Ten Brinke. Το σχέδιο προβλέπει την αγορά δύο οικοπέδων εντός του Ελληνικού και την ανάπτυξή τους μέσω της ανέγερσης οριζόντιων ιδιοκτησιών, με τη διοίκηση να προσδοκά περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων και δημιουργία νέων υπεραξιών.

Παράλληλα ωριμάζει το VORIA στο Μαρούσι, επένδυση 380 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων και Integrated Resort Casino, με εκτιμώμενη έναρξη τον Μάιο του 2028. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάπλαση της Β’ Πλαζ Βούλας μέσω της Athens Beach Club, στην οποία η Intracom συμμετέχει με 33%, με την επένδυση να ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ και την ολοκλήρωσή της να τοποθετείται τον Μάιο του 2027.

Στον τουρισμό και στα ακίνητα, η Intracom αναπτύσσει επίσης επενδυτικά σχέδια στο Κουφονήσι, όπου προβλέπονται μεταξύ άλλων νέες βίλες και παραλιακό ξενοδοχείο, αλλά και στη Μύκονο, όπου έχει σχεδιαστεί ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων, δυναμικότητας 125 δωματίων, στην Άνω Μερά.

Τέλος, μέσω της Intracom Real Estate Investment, ο Όμιλος έχει ακόμη παρουσία στο European Properties Investment Fund, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 23 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και την Ιταλία, ενισχύοντας περαιτέρω την έκθεσή του στην αγορά ακινήτων.