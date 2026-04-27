Με έσοδα 33,4 εκατ. ευρώ και EBITDA 27,5 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε τη χρήση του 2025 ο όμιλος Intracom Holdings, ενισχύοντας παράλληλα το ενεργητικό του στα 600 εκατ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στροφής σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης.

Η διοίκηση της εισηγμένης ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισηγηθεί τη διανομή μερίσματος στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, σηματοδοτώντας την επιστροφή αξίας προς τους επενδυτές. Καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα έπαιξε η πώληση της συμμετοχής στην AKTOR έναντι 74,8 εκατ. ευρώ, που ενίσχυσε σημαντικά την κερδοφορία της μητρικής.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο όμιλος ολοκλήρωσε την είσοδό του στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, ενώ μέσω της INTRACOM VENTURES συμμετέχει σε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, όπως το project VORIA προϋπολογισμού άνω των 380 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι. Παράλληλα, προχωρούν επενδύσεις στον τουρισμό και το real estate, μεταξύ των οποίων το έργο KOUFONISIA HOTEL & RESORT και αναπτύξεις στη Μύκονο.

Το επενδυτικό προφίλ του ομίλου ενισχύεται από διαθέσιμα και χρηματοοικονομικά στοιχεία εύλογης αξίας που ανέρχονται σε 366,2 εκατ. ευρώ, προσδίδοντας ευελιξία για νέες τοποθετήσεις.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Σωκράτης Κόκκαλης υπογράμμισε ότι η νέα δομή του ομίλου στοχεύει στη δημιουργία λειτουργικής κερδοφορίας από παραγωγικούς κλάδους, σε συνδυασμό με ένα ευέλικτο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Όπως σημείωσε, το μοντέλο αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και διαμορφώνει προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων, η μητρική εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 18,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. το 2024, με μηδενικό πλέον δανεισμό και διαθέσιμα 292,7 εκατ. ευρώ. Η Ευρώπη Holdings παρουσίασε EBITDA 10,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη από εξαγορές και επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 68,3 εκατ. ευρώ, επιδεικνύοντας ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

Η Intracom Ventures προχωρά στην υλοποίηση στρατηγικών έργων real estate και τουρισμού, ενώ η Intradevelopment συνεχίζει τον σχεδιασμό νέων αναπτύξεων. Ταυτόχρονα, οι θυγατρικές στον τουριστικό κλάδο και στις επενδύσεις ακινήτων βρίσκονται σε φάση αδειοδοτήσεων και ανάπτυξης, με τη στήριξη πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.