Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 2,393 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8%, ενώ τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (GGR) διαμορφώθηκαν στα 2,306 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 9%.

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Allwyn AG κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, στο πρώτο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης της Allwyn International με την OPAP. Ο όμιλος ανακοίνωσε καθαρά έσοδα (Net Revenue) ύψους 1,204 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 443 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 24%. Το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA διαμορφώθηκε στο 36,8%, έναντι 36,1% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η αύξηση των εσόδων στηρίχθηκε τόσο στην οργανική ανάπτυξη όσο και στην πρώτη ενοποίηση της PrizePicks, της αμερικανικής εταιρείας daily fantasy sports, στην οποία η Allwyn απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό τον Ιανουάριο του 2026. Εξαιρώντας τη συμβολή της PrizePicks και τις επιπτώσεις από την αύξηση της φορολογίας παιγνίων στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 2,393 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8%, ενώ τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (GGR) διαμορφώθηκαν στα 2,306 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 9%. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις ψηφιακές δραστηριότητες, με τα διαδικτυακά καθαρά έσοδα από παιχνίδια να αυξάνονται κατά 68%, φθάνοντας τα 540 εκατ. ευρώ. Ως ποσοστό των συνολικών καθαρών εσόδων από παιχνίδια, το online κανάλι αντιστοιχούσε πλέον στο 48%, έναντι 36% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σε επίπεδο προϊόντων, το iGaming αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με αύξηση εσόδων κατά 29%, στα 147 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από αθλητικό στοιχηματισμό ενισχύθηκαν κατά 13%, στα 159 εκατ. ευρώ, ενώ τα VLTs και τα καζίνο σημείωσαν άνοδο 11%, στα 146 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα έσοδα από λοταρίες υποχώρησαν κατά 5%, στα 487 εκατ. ευρώ, καθώς το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο είχε επωφεληθεί από εξαιρετικά υψηλά τζακ ποτ σε EuroMillions και Τζόκερ.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες σε Ελλάδα, Κύπρο, Αυστρία, Τσεχία, Ιταλία και Γερμανία, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 754 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από το iGaming και το αθλητικό στοίχημα, ενώ στην Ελλάδα και την Κύπρο καταγράφηκε πιο συγκρατημένη αύξηση της τάξης του 2%, έπειτα από μια ιδιαίτερα ισχυρή συγκριτική περίοδο το 2025. Τα προσαρμοσμένα EBITDA της περιοχής αυξήθηκαν κατά 3%, στα 325 εκατ. ευρώ.

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Στη Βόρεια Αμερική, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 297 εκατ. ευρώ. Η PrizePicks ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της Allwyn στην αγορά των αθλητικών ψηφιακών παιχνιδιών, ενώ η εταιρεία επωφελήθηκε από την επιστροφή της στη Νέα Υόρκη ως αδειοδοτημένος πάροχος και από τη στρατηγική συνεργασία με το NBA. Τα προσαρμοσμένα EBITDA στην περιοχή ανήλθαν σε 98 εκατ. ευρώ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3%, στα 224 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των ακαθάριστων εσόδων από παιχνίδια. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη νέα οικονομική δομή της σύμβασης για την Εθνική Λοταρία του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στην ολοκλήρωση της μεγάλης τεχνολογικής αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών της εταιρείας. Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 4 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα λειτουργικά EBITDA ανήλθαν στα 336 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 213 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 18%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 6%, στα 169 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, εκτιμώντας αύξηση καθαρών εσόδων στα μέσα έως υψηλά επίπεδα του 20% και διατήρηση του περιθωρίου προσαρμοσμένων EBITDA στο 37%. Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ισχυρή ταμειακή δημιουργία και την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, Ρόμπερτ Τσβάταλ, δήλωσε τα εξής:

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος για αυτό το μετασχηματιστικό τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου ενώσαμε δύο εξαιρετικές εταιρείες για να δημιουργήσουμε έναν παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο της ψυχαγωγίας τυχερών παιχνιδιών, με ενισχυμένη δυνατότητα να διαμορφώνει τις εξελίξεις στον κλάδο, ευρύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης και μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα που υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Παράλληλα, παραμείναμε απόλυτα προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας. Η πρόοδος του διευρυμένου ομίλου μας κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο αναδεικνύει το εύρος και τη δυναμική της πλατφόρμας της Allwyn, με ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία στην ηπειρωτική Ευρώπη, την προσθήκη της PrizePicks στη Βόρεια Αμερική, την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη σημαντική συνεισφορά της Betano και τη συνεχή ενίσχυση των ψηφιακών μας δυνατοτήτων και του περιεχομένου μας.

Τα καθαρά έσοδα του ενοποιημένου ομίλου αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από το ψηφιακό κανάλι, υποστηριζόμενη από τη συνεχή έμφαση που δίνουμε στην καινοτομία και στη βελτίωση της εμπειρίας των παικτών, καθώς και από την εξαγορά της PrizePicks. Εξαιρώντας τη συμβολή της PrizePicks, πετύχαμε ικανοποιητική αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 3,5%, παρά την αρνητική επίδραση κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση της φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία και το γεγονός ότι η συγκριτική περίοδος είχε ενισχυθεί από ιστορικά υψηλά τζακ ποτ στα EuroMillions στην Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στο Τζόκερ στην Ελλάδα.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν σημαντικά κατά 24% σε ετήσια βάση, χάρη στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη και στην εξαγορά της PrizePicks. Εξαιρώντας την εξαγορά της PrizePicks, την αυξημένη φορολογία στην Αυστρία και τις ζημίες εκκίνησης στη Σλοβακία, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11%.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου προχωρήσαμε σε επενδύσεις που ενισχύουν την αξία του ομίλου, τόσο μέσω κεφαλαιουχικών δαπανών όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώσαμε τη σημαντική επένδυσή μας στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λοταρίας, εκσυγχρονίζοντας υποδομές που για χρόνια περιόριζαν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την καινοτομία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρουσιάσαμε ήδη μια καινοτόμο αναβάθμιση του παιχνιδιού Lotto, καθώς και τον σχεδιαζόμενο λανσάρισμα του Powerball στο Ηνωμένο Βασίλειο, του μεγαλύτερου παιχνιδιού τζακ ποτ στον κόσμο, μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον παγκόσμιο κλάδο των λοταριών τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιανουάριο ολοκληρώσαμε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στην PrizePicks, τον κορυφαίο πάροχο daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδό μας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά διαδικτυακής αθλητικής ψυχαγωγίας των ΗΠΑ. Η ισχυρή κερδοφορία, η παραγωγή ταμειακών ροών, η διαφοροποιημένη τεχνολογία, η ιδιαίτερα ενεργή πελατειακή βάση και η προσήλωση στην εμπειρία του πελάτη δημιουργούν μια εξαιρετική πλατφόρμα για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η πλατφόρμα της Allwyn περιλαμβάνει ηγετικές επιχειρήσεις λοταριών στην ηπειρωτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνδυασμό με δυναμικά αναπτυσσόμενα περιουσιακά στοιχεία. Συνδυάζει τη σταθερότητα και την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών των δραστηριοτήτων λοταρίας με την ανάπτυξη που προέρχεται από τα ψηφιακά κανάλια, το ιδιόκτητο περιεχόμενο, την τεχνολογία, το online αθλητικό στοίχημα, το iGaming και την ψυχαγωγία στη Βόρεια Αμερική.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξιοποίηση αυτής της πλατφόρμας για τη δημιουργία διατηρήσιμης ανάπτυξης, ισχυρών ταμειακών ροών και μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, υψηλά πρότυπα υπεύθυνου παιχνιδιού και ισχυρές συνεργασίες με ρυθμιστικές αρχές, κυβερνήσεις και τοπικές κοινωνίες.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όσα έχουμε πετύχει από τη δημιουργία της Allwyn, δημιουργώντας μέσα σε μόλις 14 χρόνια έναν παγκόσμιο ηγέτη στην ψυχαγωγία τυχερών παιχνιδιών με σχεδόν 2 δισ. ευρώ προσαρμοσμένα EBITDA. Είμαστε επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που πετύχαμε αρκετά σημαντικά ορόσημα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Κοιτάζοντας μπροστά, είμαστε πιο αισιόδοξοι από ποτέ για τα επόμενα κεφάλαια της αναπτυξιακής μας πορείας και βέβαιοι για την ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας.

Έχουμε ισχυρή πεποίθηση στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης, στη δημιουργία ταμειακών ροών και αξίας για τους μετόχους και γι’ αυτό ανακοινώνουμε σήμερα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας για ανταμοιβή των μετόχων ως βασικό στοιχείο του πλαισίου κατανομής κεφαλαίων της εταιρείας.»