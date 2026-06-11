Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε για το σενάριο της ταινίας του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε με έντονη συγκίνηση στην απώλεια του πατέρα ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16 Μαΐου του τρέχοντος έτους, ενώ μίλησε και για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, αποκάλυψε ότι έχει δημιουργήσει το δικό του σενάριο και κάποια στιγμή θα ήθελα να το κάνει ταινία για σινεμά.

Εξήγησε ότι το πρώτο σχέδιο του σεναρίου δημιουργήθηκε το 2010 ωστόσο λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί, ενώ η δεύτερη απόπειρα έγινε το 2026.

«Έχω γράψει ένα σενάριο. Το πρώτο draft το είχα γράψει το 2010, λόγω οικονομικής κρίσεις, ούτε καν το σκέφτηκα… Ήταν έτσι και αλλιώς ένα ακριβό πρότζεκτ. Το ξανά έπιασα το 2018 που άρχισα σιγά σιγά να το δουλεύω και αρχίσαμε να μπαίνουμε σε μία κατάσταση ότι είναι μοναδικό και πρέπει να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε».

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«Φτάσαμε στο 2026 όπου ήμασταν έτοιμοι. Είχαν κλειστεί η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιάννης Νιάρος, ο Γιάννης Μπέζος, πολλοί ηθοποιοί…», αποκάλυψε.

Κλείνοντας διηγήθηκε την ιστορία της πλοκής, λέγοντας ότι πρόκειται για μία πειρατική ταινία: «Αφορά μία πειρατική ιστορία εποχής στα Κύθηρα. Το 1600. Όχι αληθινή ιστορία, αλλά πολύ αληθινό το γίγνεσθαι εκείνης της εποχής… Μέσα από αυτή την ιστορία βλέπεις την ιστορία της Μεσογείου με τους πειρατές… Θα γίνει ο κόσμος να χαλάσει».

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