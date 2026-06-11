Η ανάρτηση του Τάκη Τσουκαλά για τον ερχομό του εγγονού του.

Άκρως ευτυχισμένος φαίνεται να είναι τις τελευταίες ώρες ο Τάκης Τσουκαλάς ο οποίος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι έγινε παππούς.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο ίδιος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μέσω της οποία γνωστοποίησε τα ευχάριστα νέα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε απεικονίζεται το χεράκι του νεογέννητου, ενώ στην αμέσως επόμενη εμφανίζεται ο παππούς του που σχηματίζει με τα χέρια του τον αριθμό δέκα.

Η κίνησή του, δεν είναι τυχαία, καθώς ο εγγονός του γεννήθηκε χθες, 10 Ιουνίου, στις 10:10 το πρωί, με τον ίδιο να αναρωτιέται αν στο μέλλον θα φορέσει φανέλα με τον αριθμό δέκα.

{https://www.instagram.com/p/DZcTOo1iL2q/?hl=el&img_index=1}

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Στη λεζάντα της δημοσίευσης περιέγραψε τη χαρά του, γράφοντας: «10 του μήνα 10:10 το πρωί γεννήθηκε ο εγγονός μου ο Τάκαρος .Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Αυτά τα 3 Δεκαριά μου θυμίζουν Τζιοβάνι, Δεληκάρη, Καραπιάλη…. μήπως θα είναι το επόμενο; Είμαστε ίδιοι οπότε δεν με φοβίζει καθόλου. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΤΑΚΑΡΕ! ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΚΟΡΩΝΑΚΙ ΜΟΥ!».